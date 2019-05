Profesores acusan que el Issste retira pensiÃ³n a personas con enfermedades mentales... y ademÃ¡s los demanda

Profesores acusan que el Issste retira pensión a personas con enfermedades mentales... y además los demanda

Representante sindical acusa que se trata de actos de intimidación y acoso que ponen en riesgo la vida de los afectados; hay al menos ocho casos en el sur de Sinaloa

Sibely Cañedo

Funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Issste) no sólo retiraron su pensión a personas que padecen enfermedades mentales, incluso, qque los demandaron por fraude y falsificación de documentos de manera injusta, denunció Jorge Luis Prieto Villanueva, representante de los pensionados en el sur de Sinaloa.

"Hay al menos ocho casos en la región, y estamos buscando la asesoría para ver cómo vamos a apoyar a cada uno de los compañeros, pues ya es un acoso muy marcado contra estas personas", reveló en conferencia de prensa, a la que acudieron algunos de los afectados.

Uno de los casos más graves fue el de una mujer que padece esquizofrenia paranoide, una enfermedad que requiere un tratamiento permanente.

Sin avisar le dejaron de pagar la prestación a partir de febrero de este año, después de haberse retirado de trabajar por incapacidad médica en abril de 2018.

Además de suspenderle su único sustento, le llegó una notificación de que enfrenta una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República, supuestamente por haber falsificado el dictamen sobre su diagnóstico y derecho a la pensión por incapacidad.

Ahora tiene que regresar una cantidad de 80 mil pesos, que de acuerdo con su versión, no corresponde con lo que ha recibido.

La noticia la llevó a sufrir un preinfarto el 30 de abril y una caída que le provocó lesiones visibles en la cara y otras partes del cuerpo; relató esto al tiempo que mostraba una serie de fotografías captadas por sus familiares.

"De febrero a la fecha me privaron de mi pensión injustamente, porque este dictamen me da a mí una pensión total y permanente", comentó quien trabajó 29 años en el Poder Judicial como asistente legal.

"Después me citaron para una revaloración cuando ésta no aplica a los enfermos mentales; los funcionarios me dijeron que de dónde había sacado yo el documento, cuando fueron ellos mismos (Issste) quienes me lo entregaron", continuó.

Jorge Luis Prieto comentó que si bien esta persona ha podido sobrellevar una vida relativamente normal debido a la asistencia psiquiátrica que ha recibido, hoy esta problemática pone en riesgo su estabilidad mental y emocional.

Piden investigar y suspender a funcionarios

Entre los presuntos perjudicados, no sólo hay neuropatías y trastornos psicológicos, sino también enfermos de glaucoma y diabetes, y con debilidad visual, a quienes les han abierto carpetas de investigación bajo las mismas acusaciones. Son personas que laboraron para la Sepyc, o en su caso, fueron derechohabientes del instituto.

Por este motivo, piden al Issste iniciar una investigación interna para saber por qué los funcionarios están actuando de esta manera; y mientras esta se realiza, suspenderlos de sus labores.

Se refirieron a Josefina de Jesús García Ruiz, subdelegada de prestaciones económicas; Javier Sánchez Rocha, jefe de departamento de pensiones, y al doctor Jesús Ramón López Cázarez, encargado de Medicina del Trabajo.

Dado que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no ampara a los jubilados, Prieto Villanueva informó que se intenta crear una nueva representación para defenderlos y la intención es intervenir en estos casos.