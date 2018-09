Profesores de inglÃ©s exigen pago de salario y se restablezcan sus derechos

Profesores de inglés exigen pago de salario y se restablezcan sus derechos

En rueda de prensa, Alma Barraza, abogada de los docentes, informó las inconformidades de los profesores

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Maestros de inglés de escuelas de preescolar y primaria federales en Sinaloa exigieron públicamente el pago de la primera quincena del presente mes, que se reinstale al personal despedido y que les reconozcan sus derechos laborales de los últimos cerca de 15 años, de lo contrario tomarán la SEPyC.

“A Villa Rivera lo emplazamos (a José Enrique Villa Rivera, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa) para que se les restablezcan los derechos laborales que se les han coartado por más de 15 años a los maestros, que se les haga el pago retroactivo que no se ha hecho por todos esos años.

Alma Barraza, abogada representante de los maestros afectados.

“Además que se les den los incrementos y los aumentos que se les debieron haber dado en 15 años o de lo contrario le vamos a tomar la SEPyC y lo vamos a sacar de ahí porque eso nos va a quedar claro que no sirve como Secretario de Educación Pública”, dijo la abogada Alma Barraza, representante de los maestros afectados.

“Y si quiere que nos radicalicemos, si quiere que tanto los maestros como la abogada que los voy a representar definitivamente a los maestros de inglés, si quiere que tomemos acciones radicales nada más que no responda en los próximos días sentando las bases, las mesas y preparando un contrato respetuoso y conforme a derecho”.

En conferencia de prensa se dio a conocer que son más de mil maestras y maestros de inglés en las escuelas federales de preescolar y primaria de todo Sinaloa que padecen esta situación, que desde hace cerca de 15 años que se implementó el programa de inglés nada más les hacen contratos de seis meses para no generar derechos de antigüedad, no están afiliados al servicios del IMSS o ISSSTE, por lo que cuando se enferman, dan a luz o tienen alguna intervención quirúrgica ellos tienen que pagar por los servicios médicos.

Además, en el tiempo que no laboran ellos tienen que pagar a una persona para que les cubra sus horas clases y el salario es muy bajo, de 62.50 pesos la hora, que no les han aumentado y sí les han pedido capacitarse, por lo que varios cursaron la licenciatura, otros más tienen posgrados, lo que a ellos mismos les cuesta, y ya cuando van a cumplir los requisitos para que les den una base se los cambian y no se las dan, pues les piden otros requisitos más.

También pidieron la reistalación de 60 trabajadores administrativos y asesores técnicos pedagógicos que fueron despedidos por realizar una manifestación en la Sepyc en agosto pasado para exigir sus derechos laborales; además reiteraron la petición de que les paguen a todos los maestros la primera quincena de septiembre, pues a ellos no les pagan los días que no laboran en las vacaciones de verano y no cuentan con recursos para mantener a sus familias.

“Tenemos una situación económica muy precaria, ...para poder venir a esta reunión los alcaldes de Escuinapa y El Rosario nos apoyaron para la gasolina”, dijeron algunas maestras consultadas.

La abogada Alma Barraza, manifestó que además piden que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría a la SEPyC para ver en dónde quedó el dinero con que se les debe pagar el salario y todos los derechos a los maestros de inglés o si también fue desviado como se ha señalado en el caso de la Secretaría de Salud durante el Gobierno de Mario López Valdez.

Además, dijo que en este caso se solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros puntos.