Programa de Televisa enfrenta críticas por parodiar a Yalitza Aparicio; lo acusan de racismo

Yeka Rosales ha recibido críticas en redes sociales por su parodia a Yalitza Aparicio, la primera joven con ascendencia indígena nominada al Oscar

Sinembargo.MX

Albuquerque, Nuevo México (SinEmbargo)._ Una presentadora de la cadena Televisa enfrenta fuertes críticas por pintarse la cara de marrón y usar una nariz prostética para parodiar a la actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio.

Yeka Rosales recientemente publicó fotos y videos en redes sociales en los aparece con la cara pintada parodiando a la estrella de Roma nominada al Oscar.

La artimaña resalta el racismo que algunos académicos dicen que los indígenas aún enfrentan en los medios de comunicación de Latinoamérica.

Rosales fue criticada de inmediato en México y Estados Unidos por la payasada que muchos calificaron de racista, pero ella defendió sus acciones publicando en Twitter fotos con distintos maquillajes, incluyendo con la cara pintada de negro, para decir que parodia a gente de todas las razas.

“Yo no discrimino. Yo interpreto todas las pieles y razas y edades que existen en el mundo”, escribió Rosales.

El vocero de Televisa Alejandro Olmos, no respondió de inmediato un email de The Associated Press en busca de comentarios.