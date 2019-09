Programa JÃ³venes Construyendo el futuro no ha sido de beneficio para nadie: Coparmex

Programa Jóvenes Construyendo el futuro no ha sido de beneficio para nadie: Coparmex

Antonio Olazábal

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ha sido de beneficio para nadie, argumentó Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La empresaria explicó que desde su implementación, este programa nació con muy mala organización, no hubo una buena planeación ni se presentó de manera atractiva para los jóvenes, ya que solamente en Sinaloa, de más de 400 plazas que la Coparmex dispuso para los jóvenes, sólo 20 ingresaron a el programa.

"Han sacado proyectos como por ejemplo el de Jóvenes Construyendo el Futuro que nosotros vemos que es un buen proyecto, sin embargo en la operación no la han llevado a cabo bien, organizado, desde el censo creo que han estado haciéndolo mal, no sabemos cómo va a continuar este tipo de acciones, pero ahorita no ha sido de beneficio para nadie", señaló.

-- ¿Tienen un número de jóvenes afiliados al programa?

"20, nosotros en un inicio lo vimos muy bien, el planteamiento que se hizo, sin embargo en su ejecución no ha estado bien... las empresas sí tienen la necesidad de este tipo de personas, para desarrollarlas, pero sin embargo como te digo la operación no ayudó".

Fong Payán señaló que este programa es el claro ejemplo de una falta de organización en las políticas económicas del Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, sin embargo reconoció que el fondo del programa es bueno, sólo necesita pulirse, mejorar la operación.

"Nosotros vemos que la falla es en la operación del programa...sí se puede rescatar, la idea del programa está bien, sin embargo la operación no fue la adecuada", recalcó.