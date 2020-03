Programas de televisiÃ³n en EU se ven beneficiados por el aumento en la audiencia debido a la cuarentena

Programas de televisión en EU se ven beneficiados por el aumento en la audiencia debido a la cuarentena

El consumo televisivo en Estados Unidos aumentó 8 por ciento la semana respecto a febrero, según la compañía Nielsen. Podría no parecer mucho, pero es un momento del año en que las estadísticas suelen ir en dirección contraria: con el horario de verano y un mejor clima, más gente pasa tiempo afuera, alejada de la tele

NUEVA YORK._ Una habitual en la televisión estadounidense, la actriz Julie Bowen de Modern Family, hace lo mismo que millones de personas más durante la extensa cuarentena por el coronavirus: está sentada en casa viendo más tele que de costumbre.

En un mundo que se ha puesto de cabeza por la enfermedad, la teleaudiencia está en aumento. Es una buena noticia inusual para una industria que constantemente se contrae, y sus ejecutivos esperan aprovechar la oportunidad al anticipar lo que los espectadores estresados quieren ver.

Bowen y sus hijos vieron el sábado en una sentada la serie de comedia Brooklyn Nine-Nine de la NBC.

“Nunca la había visto y es súper divertida”, comentó. “Por ahora, intento con mucho esfuerzo mantenerme alejada de cualquier cosa sombría o basada en la realidad. No quiero ningún drama pesado. No puedo”.

El consumo televisivo aumentó 8 por ciento la semana respecto a febrero, según la compañía Nielsen. Podría no parecer mucho, pero es un momento del año en que las estadísticas suelen ir en dirección contraria: con el horario de verano y un mejor clima, más gente pasa tiempo afuera, alejada de la tele.

Tim Allen, izquierda, y Hector Elizondo en una escena de la serie cómica Last Man Standing transmitida el jueves 19 de marzo de 2020.

No es de sorprender que los programas de noticias sean los más beneficiados.

De hecho, si estás buscando estrellas emergentes por el coronavirus, considera a David Muir de World News Tonight de la ABC o a Lester Holt de Nightly News de la NBC. Ambas televisoras tuvieron más audiencia la semana pasada que cualquier programa que se transmitió en horario estelar.

Hace 20 años se creía que los noticieros vespertinos estaban al borde de la extinción. Sin embargo, más de 32 millones de personas sintonizaron cada noche estos noticieros, junto con CBS Evening News with Norah O’Donnell, para ver un resumen de los principales acontecimientos del día.

Otros programas que reportaron, o hablaron, sobre las noticias llegaron a niveles históricos la semana pasada. Sunday Morning de CBS tuvo su mayor audiencia desde 1994 el fin de semana pasado y Face the Nation desde 1991. The View de la ABC tuvo su semana de mayores ratings desde enero de 2019 y lo mismo sucedió con Today de la NBC.

El astro de televisión convertido en político, el presidente Donald Trump, casi todos los días da conferencias de prensa en la TV por cable y alcanzó 4.4 millones de espectadores durante una sesión informativa transmitida el martes por Fox News. El impacto de esa exposición se verá en noviembre.

Los admiradores del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que también sale casi todos los días con sesiones informativas sobre el coronavirus, aumentan.

“Empecé a reírme con sus pequeñas bromas”, escribió Rebecca Fishbein en el sitio Jezebel. “Me descubro tocándome el pelo (¡no la cara!) cuando habla de un aumento en la capacidad de hacer pruebas. Me embelesé cuando le dijo a un reportero que tenía su propia rutina de ejercicio… ¡Creo que estoy enamorada!”.

La audiencia diurna de CNN se incrementó 132 por ciento respecto a la misma semana del año pasado. El canal Fox News (77 por ciento ) y MSNBC (38 por ciento ) también subieron, según Nielsen.

Sin embargo, uno sólo puede escuchar cierta cantidad de actualizaciones médicas. Bernadette Scully, quien está retirada, dijo que su esposo la enloquece al sintonizar Fox News todo el día en su cabaña en Cranberry Lake, Nueva Jersey, donde están en autoaislamiento.

“Me estresa porque lo escuchas todo el tiempo”, dijo. “Mi esposo dice, ‘no escuches esto’, pero no puedes dejar de escucharlo”.

Las noticias se están filtrando de manera inesperada al horario estelar del entretenimiento. Las televisoras sospechan que les está yendo bien con sus programas de las 8 de la noche en parte porque muchos se transmiten tras una programación extendida de noticias locales. Por ejemplo, Last Man Standing de Fox aumentó en 50 por ciento su audiencia en vivo, dijo Nielsen.

Por lo demás, los programadores están esperando para ver qué es lo que estos televidentes cautivos quieren mirar.

“Estamos lidiando con lo que todo el mundo está lidiando en el país”, dijo Nancy Daniel, quien dirige los canales Discovery Channel, Science Channel y Animal Planet. “¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará la próxima semana? ¿O el siguiente mes?”.

La semana pasada, Animal Planet transmitió 94 horas consecutivas de animales adorables correteando en la pantalla, imaginando que los padres ocupados podían ponerlo como un fondo placentero y además seguro para niños.

Daniel dijo que los canales propiedad de Discovery han cambiado su programación diurna para poner maratones de algunos de sus programas más populares, considerando que las personas encerradas apreciarían la familiaridad. Para HGTV, eso significó varios episodios de Property Brothers y Love it or List it.

“Queremos que nuestra audiencia sienta que pasa el tiempo con amigos”, dijo Jane Latman, presidenta de HGTV.

Hasta ahora, Blacklist es el principal ganador de la NBC en la era del coronavirus. Incluso el clásico de CBS “NCIS” mejoró con unos 13 millones de videntes el martes, su mayor audiencia en más de un año, y 22 por ciento mayor a la del episodio nuevo previo del 10 de marzo.

Modern Family de la ABC también podría beneficiarse. La comedia ganadora de varios premios Emmy, coprotagonizada por la colombiana Sofía Vergara, llegará a su fin luego de 11 temporadas el 8 de abril. La cadena también espera reunir a las familias con el especial de magia de David Blaine, mientras CBS transmitirá un especial de James Corden en horario estelar.