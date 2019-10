Asegura que antes que termine su sexenio se dará cobertura a todos

Promete AMLO dar acceso a servicios de salud de calidad

De gira por Villa unión, el Mandatario nacional refrenda el compromiso de combatir la corrupción en este sector, al que se le abandonó en su totalidad

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ En su gira por Villa Unión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de que todas las mexicanas y mexicanos podrán acceder a su derecho de servicios de salud pública de calidad.

De manera enfática, el Mandatario nacional reiteró que se acabará con el desabasto de medicamentos en los hospitales del sistema de salud, hasta en las comunidades más lejanas.

Consideró que el sistema de salud pública en el País “está mal”.

Las reformas estructurales del sexenio pasado, dijo, se concentraron en los sectores energético y educativo, pero no en el de la salud.

“Si llega la Coca Cola, si llega la Sabritas, ¿cómo no va a llegar la medicina?”, cuestionó tras haber recorrido el Hospital Rural del IMSS de esta sindicatura, uno de los 25 en todo el País que cuentan con la certificación del Consejo de Salubridad General.

Visita AMLO el Hospital Rural de Villa Unión, en Mazatlán

Y no solo eso, también prometió abatir el déficit de médicos, especialistas y enfermeras, y basificar a todos los trabajadores eventuales de este sector al término de su sexenio.

“Y hay recursos porque ya no hay corrupción ni derroche en el gobierno”, remarcó el Ejecutivo federal, durante su encuentro con la comunidad médica, donde estuvo acompañado por el Gobernador Quirino Ordaz; el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres; el director general del IMSS, Zoé Robledo; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Varela, entre otros funcionarios.

Se acabó la corrupción en salud: me canso ganso

El Presidente recordó que el año pasado, el Gobierno federal invirtió 90 mil millones de pesos en medicinas y material de curación, pero no alcanzaba porque había “mucha ratería”.

“Hasta políticos se dedicaban a vender medicina, imagínense, por eso están algunos inconformes y ahí queriendo sabotear, pero no nos vamos a dejar chantajear; se acabó la corrupción, ya no hay huachicol de ningún tipo: me canso ganso”, exclamó, para júbilo de los asistentes, entre quienes estaban funcionarios municipales, senadores, diputados y personas que acudieron a realizar distintas protestas.

En segundo lugar, el Presidente de la República ofreció abatir la carencia de personal, sobre todo pediatras, cirujanos y otros especialistas.

“Ahora resulta que no tenemos los médicos que requiere el País porque estos irresponsables, corruptos, neoliberales, se dedicaron a rechazar a todos los jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas”.

En cuanto a los trabajadores eventuales del sector salud, mencionó que son cerca de 80 mil en todo el País, cuya situación laboral se irá regularizando de manera paulatina, con la meta de que al terminar su sexenio todos queden basificados.

De igual forma, se planea rescatar la infraestructura hospitalaria, ya que en el anterior sexenio quedó una gran cantidad de obras sin concluir, pues algunas constructoras solo iban por el contrato, y en ocasiones sólo cobraban el anticipo.

Para lograr estos objetivos, el presupuesto para salud se incrementará en 40 mil millones de pesos para el siguiente año.

Va Hospital de Villa Unión por albergue comunitario

Como anfitrión del evento, el director del Hospital Rural de Villa Unión, Hilario Ismael Rubio Benítez, destacó que la unidad médica brinda servicios a más de 154 mil campesinos y jornaleros agrícolas de nueve municipios de Sinaloa, entre ellos Badiraguato, Culiacán, Elota y Mazatlán.

Todos los días ofrecen 200 consultas, 65 urgencias, tres egresos hospitalarios, tres cirugías y de uno a tres partos, lo que hace del hospital “un tesoro para la gente que no cuenta con seguridad social”.

Aunque es uno de los hospitales más reconocidos por su calidad, el director expresó que hace falta construir un albergue comunitario, para lo cual ya fue donado un terreno, precisamente en donde se desarrolló el evento.

En respuesta, el Presidente de México se comprometió a apoyar la gestión y a regresar cuando el proyecto fuera una realidad.

IMSS DE VILLA UNIÓN

- Inició operaciones en noviembre de 1976. Brinda acciones integrales de primer y segundo nivel de atención a población abierta

- Atiende principalmente a las comunidades rurales de seis municipios de este estado, que fundamenta su esquema de atención en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS)

- Esta unidad cuenta con la certificación del Consejo de Salubridad General (CSG) y acreditada por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES)

- Atiende a más de 40 mil personas que forman parte de su población adscrita con servicios en ginecología y obstetricia, especialidades, laboratorio, Rayos X, nutrición, entre otros