Promete JosÃ© Madero un buen show

Promete José Madero un buen show

El cantante regiomontano se presentará el 6 de octubre como parte del elenco invitado en el quinto aniversario del 8 Music Fest 2018

Leopoldo Medina

Para José Madero, volver a Sinaloa después de 12 años de su última visita como integrante del grupo Panda, es la oportunidad perfecta para reencontrarse con su público, pero esta vez en su faceta como solista, dentro del quinto aniversario del 8 Music Fest 2018.

El regiomontano, cantante, compositor, productor, músico, escritor y abogado, manifestó que desde el 2006 no visita Culiacán, por lo que está muy contento de regresar una vez más con el deseo de que aquel que lo cobijó con Panda, hoy lo abrigue y apoye con su proyecto personal.

“Estoy muy contento de ir y participar en el 8 Music Fest, y mi show tengo entendido durará una hora, en el que presentaré un set especial de música para festivales, será una combinación de las canciones favoritas de los fans de mis tres discos, y algunas canciones de Panda, les prometo será un buen show”, señaló el cantante.

Empezando de cero

El regiomontano compartió que abrirse camino ahora en solitario no ha sido nada fácil en su carrera, ya que anteriormente contaba con el soporte de la agrupación,

“Creí que por venir del grupo Panda iba a encontrar las puertas abiertas a medios, con los fans, y la verdad no ha sido así, era un completo desconocido, por lo que tuve que empezar de cero, mi carrera como solista ha sido como una subida escalonada, hemos batallado, pero paso a paso hemos subidos peldaños”, reconoció.

A dos años de haberse lanzado como solista, Madero Vizcaino cuenta con tres producciones musicales como solista: “Carmesí” (2016, el cual le dio un disco de Platino), “Noche” (2017, disco de Oro).

Y Alba (2018), de las cuales se desprenden los temas “Plural Siendo Singular”, “Sinmigo”, “Literatura Rusa”, “Noche de Brujas”, “MCMLXXX” y “Noche de Baile”.

Madero resaltó que ahora estar solo es muy diferente a estar dentro de una banda que duró 16 año en la escena musical, y que hoy toda responsabilidad recae en él.

“Más que decir adiós a Panda, fue un acuerdo de para que cada quien realizara sus proyectos individuales, y creo que la mejor experiencia que me ha dejado Panda fue el hacerme músico, me ha dado el valor, la creatividad, creo que sin Panda yo no estaría aquí, porque este grupo el que puso mi nombre dentro de la música”, resaltó.

Respecto a la posibilidad de realizarse algún reencuentro con Panda, Madero señaló hasta el momento no existe la posibilidad, ya que no se ha dado alguna reunión entre ellos, ningún plan, pero que se concretara algún reencuentro este sería mucho más adelante.

Un canto a la nostalgia e introspección

Entre sus producciones discográficas, su más reciente álbum es Alba, en el cual Madero Vizcaino refleja una etapa distinta y experimental, formado por diez piezas musicales con toque melancólico, evocando a la nostalgia y a la introspección, donde el sentir común, así como las costumbres de la sociedad, son distintas a la actualidad.

“Este disco lo vi más como un capricho para mi, fue como una válvula de escape creativo, buscando ofrecerle algo nuevo a mis fans, es un disco totalmente experimental y que de otra manera no hubiera sacado, y la verdad el disco cumplió su objetivo, gustó a la gente y hasta el momento le ha ido muy bien al disco”, dijo.

Los diez temas son compuestos por Madero, con temas dedicados a la tragedia, miseria, a la tristeza, algo muy distinto a lo que hacía con Panda.

Con casi 20 años dentro de la música, Madero ha tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con otros artistas, entre ellos Allison, y próximamente con el grupo Tres Canallas, y otras que están por confirmarse.

Actualmente Madero se encuentra de gira con por Estados Unidos para promover su nuevo disco, posteriormente vendrá a Culiacán el 6 de octubre para presentarse en el 8 Music Fest, para regresar a Ciudad de México y empezar a trabajar en su siguiente material.

“Para este disco estoy con la idea de que se conforme por 10 o 12 canciones, y no tengo fecha aún de lanzamiento, pero posiblemente sea a finales del 2019, ya que lleva un proceso muy largo en composición, producción, arreglos, entre otros detalles”, indicó

Finalmente, el regiomontano invitó al público a que acudan es este evento, en el que prometió dará un buen show, ofreciendo lo mejor de su repertorio musical.

Compartirá José Madero el escenario

El regiomontano se presentará en el escenario de 8 Music Fest el 6 de octubre, alternando con las bandas El Gran Silencio, Technicolor Fabrics y Genitallica.