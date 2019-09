Dijo que hablará con el Fiscal y dará toda su colaboración a la familia

Promete Quirino ayudar en búsqueda de pescador

Desesperada, la familia le pidió ayuda al Gobernador para localizar a Gerardo Lizárraga Robles, pescador del barco atunero “Titi I” de Mazatlán, que se cree que cayó al mar

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Y de repente la rueda de prensa con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel fue interrumpida: ahí estaban, desesperados, las familiares del pescador Gerardo Lizárraga Robles, quien cumplió una semana desaparecido.

Ante la insuficiencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para definir el caso, los familiares se trasladaron hasta la Colonia Francisco Villa, donde el Gobernador atendía a los medios de comunicación previo a la Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa.

La familia pidió ayuda para buscar a Lizárraga Robles por mar, pues se cree que cayó del barco atunero “Titi I” de Mazatlán.

“Quirino, ayúdame con una búsqueda, yo sé que es un proceso, que hay que hacer investigación, yo sé que hay que hacer diligencias pero van siete días, Quirino”, le solicitó la hermana del pescador.

Según los familiares, la empresa señala que Lizárraga Robles bajó a tierra, aunque sus pertenencias fueron encontradas en el barco y existe la versión de sus compañeros que el pescador no bajó a tierra en ningún lado.

Ni Capitanía de Puerto ni la Secretaría de Marina han emprendido una búsqueda, ni se tiene rastro que el pescador haya bajado.

Ordaz Coppel prometió “hablar con el Fiscal”, Juan José Ríos Estavillo, y toda su colaboración en la solución del caso.

Su familia desconoce el paradero de Gerardo Lizárraga Robles y ha intensificado la búsqueda por todos los medios, donde incluso ha tocado puertas de dependencias del Gobierno como la Marina Armada de México, quien aseguran ya les empezó a apoyar y está investigando el caso.

De acuerdo a la familia que acudió a Noroeste a denunciar el caso, desde el miércoles 18 de este mes Gerardo Lizárraga Robles salió a laborar en un barco atunero, pero debido a la presencia del huracán Lorena la embarcación regresó al puerto al día siguiente, sin embargo los familiares del pescador desconocen su paradero.

Los familiares del pescador, quien tiene 47 años de edad, denunciaron que éste salió a laborar en el barco “Titi I” el pasado miércoles, pero debido a las condiciones climáticas la embarcación tuvo que regresar al puerto el jueves.

Indicaron que fue hasta el viernes que personal del barco les llamó por teléfono para pedir informes sobre Gerardo, ya que saldrían a pescar y según dijeron, él bajó de la embarcación y desconocían su paradero.

Ante tal situación, los familiares de Lizárraga Robles, quien laboraba como ayudante de cocinero, iniciaron su búsqueda ya que no contestaba su celular, el cual dijeron fue localizado junto con sus pertenencias en la embarcación.

“Algunos trabajadores del barco dijeron que mi papá sirvió la cena el jueves 19 y que cuando estaban en el muelle frente a la Isla de la Piedra salió a la cubierta a fumar un cigarro y ya no supieron de él, por eso nos llamaron para que le dijéramos que ya iban a salir, pero nosotros no supimos más de él”, comentó una hija del pescador.

Los familiares comentaron el pasado lunes, que luego de no localizarlo, acudieron ante Capitanía de Puerto, Policía Municipal y el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, pero no han recibido respuesta luego de que ya pasaran varios días de su desaparición.

“El siempre nos avisa a su familia cuando sale y cuando entra a puerto, cosa que no hizo, su última conexión fue cuando salió el día miércoles, voy y pido ver las cámaras y me dicen que necesito una orden de la PGR , voy a la PGR y me dicen que no es de su competencia porque no es un marino, y me mandan a la ministerial, ellos me dicen que como es zona federal ellos no tienen jurisdicción, que tengo que ir a la PGR. En Capitanía de Puerto me dicen que como ya está firmada el acta de que se bajó ya no me pueden ayudar y no me muestran las cámaras y las autoridades me traen de arriba para abajo, EL BARCO YA SE FUE Y NADIE ME DIO RAZON DE EL!! donde tengo que ir para que me ayuden a saber que fue lo que pasó? ESTAMOS DESESPERADAS”, escribió una de sus hijas en Facebook.