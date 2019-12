Promociones Furia Blanca oficializa cartel de lucha libre en la GermÃ¡n Evers

LUCHA LIBRE

Promociones Furia Blanca oficializa cartel de lucha libre en la Germán Evers

Marcelo López confirma la presencia de Místico y Carístico en la contienda estelar de este jueves 19 de diciembre

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Lo mejor de la baraja del Consejo Mundial de Lucha Libre se dará cita en la cancha Germán Evers.

Este jueves 19 de diciembre el coso de la avenida Zaragoza se vestirá de gala con un magno cartel luchístico.

Carístico y el mazatleco Kempo Dragon harán pareja en el platillo estrella ante los internacionales Místico y Volador Jr.

Dragon, junto con Thanos El Conquistador, acompañaron al promotor Marcelo López con la presentación oficial de la velada ante los medios de comunicación.

"Es un honor para mí estar estelarizando este gran cartel con grandes luchadores, con varios de ellos me ha tocado luchar, por lo que me siento listo para este reto y no defraudar para nada esta oportunidad", dijo Dragon.

En el evento previo al estelar se dará un mano a mano con dos grandes leyendas de este deporte a nivel nacional, como lo son Negro Navarro y Solas, dos grandes luchadores que han marcador historia en este disciplina a lo largo de varias décadas.

"Será un deleite ver a estos dos grandes maestros sobre el ring, son leyendas vivientes de la lucha libre, estoy seguro que la gente lo disfrutará por ser una contienda a ras de lona, llaveo contra llaveo", aseguró López.

Habrá un lucha todos contra todos por la conquista de la copa Guillermo Romero, en donde subirán al enlonado Vaquero, Sádico, Joker, Terremoto King Jr., Fugaz, Mario Mora, Príncipe Daniel y el mazatleco Príncipe Kisho.

Antes estará en juego el Campeonato Medio del Estado de Sinaloa, en la que lo buscarán Fly Metal, Explosivo, Guerrero de la Muerte, Flash Boy, Rudy Santana y Wilbert Xtreme.

La pareja de Amenaza Negra y Maxisol Jr. chocarán en la segunda de la velada con Black Golden y Académico.

Abrirán la cartelera programada a las 19:30 horas, Thanos El Consquistador y Sargento Negro contra Yagar y Centella.

Boletos

La venta de boletos continuará hasta el día de la función con la promoción de 2x1 en todas las localidades. En taquillas de la cancha desde las 10:00 a 18:00 horas.