Promotor de lectura de Escuinapa denuncia que fue utilizado por Gobierno municipal

Se encargó de las actividades del Día Internacional de la Lectura, y después de eso, le dieron las gracias sin pago alguno

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con la promesa de trabajo, el promotor de lectura Daniel Gallardo López realizó los eventos por el Día Internacional de la Lectura, y después de ello fue despedido, denunció.

Durante tres semanas se encargó de elaborar programas para el Día Internacional de la Lectura, de hacer contactos e invitaciones pero después de eso se señaló que ya no fuera.

"Me parece que la maestra Paulina López, directora del Instituto de Cultura, no debe estar saludando con sombrero ajeno, no es ético, no puede estar trabajando robando las ideas", dijo.

Sus ideas estuvieron plasmadas en cada uno de los eventos, en el contacto del Instituto de Cultura en el Estado, en reconocer al escuinapense Juan Carlos Aguirre, pues la directora desconocía sobre esa celebración.

"Ni sabía que había un ganador de un premio Nacional de Lectura y estuve con toda la organización, solo pido se me pague mis honorarios", dijo.

Ha intentado tener contacto con el Alcalde Emmett Soto Grave, pero ni siquiera ha conseguido tener audiencia con éste.

Lamentó que los funcionarios prometan a ciudadanos escuinapenses participar en las administraciones con la promesa de un empleo, y después de utilizarlos para sus eventos, ni siquiera otorguen una explicación.

"No podemos esperar mucho de alguien que no sabe ni lo que es Cultura, cuando se la pasa en Whatsapp y viendo libros de Avon, yo me iba a ir a laborar a Mazatlán y me quedé porque se interesaron en mi proyecto".

Al respecto, la directora del Instituto de Cultura, Paulina López Rodríguez, reconoció la labor del promotor de lectura Daniel Gallardo López, pero no es ella quien da trabajo.

"Yo no doy trabajo a nadie, soy un empleada o servidora pública, reconozco el trabajo de esta persona, talentosa", dijo.

Conoce el área pero no podía dejarlo, solo se acercó con su trabajo y proyecto, pero no por ofrecimiento de trabajo.