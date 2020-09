Promueve Protección Civil Mazatlán un Plan Familiar Seguro

Dentro se una vivienda común, explican los riesgos de las instalaciones de gas y electricidad

Alma Soto

¿Sobrecarga sus contactos eléctricos con extensiones para usar varios aparatos a la vez? ¿Mueve constantemente su estufa sin saber qué tipo de manguera usa? ¿Los muros de su casa tienen grietas? ¡Cuidado, puede estar en riesgo!

Hoy, la Coordinación Municipal de Protección Civil arrancó la conmemoración del Día de Protección Civil, con una semana de actividades Plan Familia Segura, del 14 al 18 de septiembre.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Mazatlán, llamó a seguir las transmisiones en vivo de las pláticas, pues es importante empezar a tener la cultura de la prevención y el autocuidado.

El primer tema de la semana corrió a cargo de Jehovan Rivera, jefe del departamento de Inspección y Normatividad de Protección Civil, quien visitó un hogar mazatleco para detectar los riesgos a los que está expuesto.

Encontró grietas en la sala, y explicó que no representan riesgo para los habitantes de la vivienda, puesto que están en un muro divisor y no en las columnas, es decir, no soportan la estructura de la edificación.

Luego pasó a la cocina, donde recomendó el uso de mangueras se alta presión si la estufa es movida frecuentemente, o de cobre si permanece estática, así como revisar la vida útil del tanque de gas.

En una habitación, Rivera señaló que se cometen muchos errores que pueden poner en riesgo a toda la familia.

Uno de ellos, vada vez más frecuente, es el de conectar el teléfono celumay y dejarlo sobre la cama, con el riesgo de que se sobrecaliente y provoque un incendio.

Pero no solo eso puede provocar incendios, también el obstruir los contactos de corriente con las cortinas y ropa de cama.

"Si la casa tiene entre 15 y 20 años, se debe hacera revisión de las instalaciones eléctricas cada año, porque se dererioran, además, es importante contar con detectores de gas en la cocina y extintores, sugirió Rivera.

Mañana, el tema será Primeros Auxilios en el Hogar y lo puede seguir a través de la página de Facebok de Sistema Municipal de Protección Civil a las 18:00 horas.