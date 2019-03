Promueven Observatorio Ciudadano para obra Distrito Paseo Mundial

Los ciudadanos opositores de este controversial desarrollo urbano en Culiacán anunciaron la conformación de una nueva asociación civil de seguimiento; también anunciaron la existencia de dos amparos y tres denuncias ante diversas instancias

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Derivado de distintas irregularidades y de una falta de transparencia en torno al desarrollo urbano Distrito Paseo Mundial, los vecinos de las colonias donde se pretende realizar esta obra promovieron una serie de recursos legales y anunciaron la conformación de la asociación civil Red de Ciudadanos Organizados por Sinaloa, para darle seguimiento a éste y otros temas.

Según aseguró Luis Alfonso Gastélum Torres, arquitecto y ciudadano afectado por esta obra, las distintas dependencias locales y estatales han mostrado una pobre comunicación con la ciudadanía... y hasta entre ellos mismos. Por estas razones, él y otros vecinos proponen crear un órgano ciudadano de seguimiento.

“A más de seis meses de distancia de iniciado, las dependencias involucradas se han negado a exhibir la información, permisos y proyectos ejecutivos correspondientes”, aseguró.

“A lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta de que no existe la vinculación entre las diferentes dependencias: es increíble cómo el Implan, al inicio del proyecto mencionado, no sabía de este proyecto; es increíble cómo si van ustedes a solicitar el permiso (de construcción) al municipio, no hay permiso”, criticó.

“Proponemos la independencia del Observatorio Ciudadano, y que sea este órgano regulador el que tenga a bien avalar, supervisar y sancionar todos aquellos programas y proyectos que tengan incidencia en el bienestar y desarrollo de la ciudad”, manifestó.

El ciudadano abogado Martín Antonio Sotomayor Cázarez compartió que los vecinos de las distintas colonias involucradas ya han promovido dos amparos y tres denuncias contra diversos actores del Gobierno.

“Hay muy mala calidad de construcción y están tumbando los árboles, están tumbando las áreas verde. Motivo por el cual los de Fovissste Chapultepec y la colonia Chapultepec promovieron un amparo, y hay una suspensión para que no sean derrumbadas las áreas verdes”, mencionó.

“En cambio, los de Tierra Blanca promovieron un ámparo y se detuvieron... pero el día 25 de enero empezaron a tumbar árboles, empezaron a tumbar las banquetas, empezaron a tumbar todas las áreas verdes, violentando la suspensión provisional otorgada en el expediente 124/2019 por el juzgado de primer distrito. Motivo por el cual se promovió un incidente por desacato judicial”, expresó.

Sotomayor Cázarez mencionó que los funcionarios acusados ante el Ministerio Público de la Federación por abuso de autoridad, delitos ecológicos y desacato de una orden judicial son el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; Sadol Moreno, encargado de la obra; Armando Trujillo, director de contratos; Carlos Ornelas, director de estudios y proyectos; Eleviel Zamora, director de infraestructura y estudios de factibilidad; y Cuauhtémoc Inzunza, subsecretario de Obras Públicas.

Anunció que pronto se tendrá respuesta de esta primera denuncia penal, y aseguró que también se está trabajando en otras dos denuncias promovidas ante otras instancias de Gobierno.

“Esa carpeta de investigación está en proceso, el lunes próximo va a haber una audiencia en el incidente de suspensión, en el cual el juez va a tomar una decisión en base a la violación y desacato del juicio de amparo”, dijo.

“También se denunció el incidente, entre todos los vecinos del sector, donde se violentan las áreas verdes y los árboles, ante la autoridad de la delegación de la Profepa por delitos ambientales. Ya está en trámites desde el día 25 de febrero”, mencionó.

“Y el día de hoy (jueves) se va a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa contra los mismos funcionarios, y contra diversos funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán por omisión, porque ellos mismos están reconociendo que no hay permisos para la calle Teófilo Álvarez Borboa: ninguna autoridad, ninguna constructora han pedido permisos, entonces por omisión se van a denunciar a los servidores públicos del Ayuntamiento por no haber otorgado y por no sancionar la obra”, aseguró.

En contra de la opacidad, no del desarrollo

El ciudadano abogado Martín Antonio Sotomayor Cázarez opinó que sería lamentable que los ciudadanos de estas colonias se vean obligados a desplazarse a otros sectores, mientras que con ello se enriquezcan ciertos empresarios.

“Ciertos empresarios sinaloenses tienen una visión a futuro. ¿Cuál es? Tronarnos. Como muchas casas en este sector no tienen cochera, no pueden estacionar los carros y los van a tener que estacionar arriba de las banquetas. ¿Qué va a pasar? Pues los van a multar y los van a obligar a vender y a mandarlos a colonias para el lado de Imala, para el lado de allá donde está La Primavera, para el lado de Valle Alto. Entonces la gente va a empezar a vender, y al empezar a vender se devalúan los inmuebles: entonces ellos (los empresarios) van a poder comprar barato”, aseguró.

El arquitecto ciudadano Luis Alfonso Gastélum Torres complementó diciendo que los vecinos no están en contra de que se hagan obras para el desarrollo de la ciudad, pero sí están en contra de obras “al vapor” como el Distrito Paseo Mundial.

“Todo empresario tiene derecho a buscar sus mejores réditos, nadie está en contra de que hagan sus negocios, pero las cosas se tienen que hacer bien, se tienen que hacer consensadas, tienen que socializar el asunto: si la sociedad quiere y requiere ese o cualquier proyecto, adelante; el problema es que pasan por encima de la sociedad y seguimos teniendo obras de ocurrencia”, criticó.

“Hacemos un llamado, nuevamente, para reunirnos con el Gobernador. ¿Por qué? Porque hemos solicitado audiencias con el Gobernador y en “ene” ocasiones se nos ha negado, y hemos visto a secretarios, a subsecretarios de la Sedesu, de Obras Públicas, de todos lados. Incluso hubo un intento de reunión que nos citaron a nosotros y que no asistieron. Después nos quisieron mandar al sub del sub del sub, y no nos interesa”, manifestó.