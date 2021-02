Propietarios del terreno invadido en San Jorge demandaron a precaristas: Tonatiú Guerra

Funcionarios no obstruyen a invasores, ni apoyan a los dueños del predio, señala el funcionario municipal

Alma Soto

Los funcionarios municipales están impedidos para actuar dentro de la invasión San Jorge, puesto que la Fiscalía General del Estado les envió una orden para que no intervengan, aseguró Tonatiú Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social.

Baltazar Quintana y Jesús Beltrán, dos de los líderes que se reunieron con los funcionarios municipales tras la manifestación de los invasores de San Jorge esta mañana, aseguraron que no hubo respuesta positiva a sus demandas de reunirlos con los propietarios de los terrenos.

"Roberto Terrones (director de Vivienda y Tenencia de la Tierra) nos dijo que ellos podían declarar en contra de nosotros para encerrarnos, que estaban facultados para hacerlo, porque los dueños de los predios se lo están pidiendo", señaló Beltrán.

Los precaristas dijeron que su única petición fue que los acercaran con los dueños, quienes supuestamente están intestados.

"Nos dicen que ya no van a apoyar a ninguna invasión, que van a apoyar a los dueños para que construyan casas de interés social y ¿nosotros qué?, no tenemos, nos dejan al garete", indicó.

Guerra Martínez reiteró que no pueden ser intermediarios en ese caso por la restricción de la Fiscalía.

"Si a mí me llega una orden de la Fiscalía en la cual me impiden llevar a cabo ningún tipo de asunto, socavo de caer en desacato, no lo voy a hacer, nosotros no podemos desacatar la ley", expresó.

Dijo que hay cinco acciones en los que pueden reinstalarse, con precios de los terrenos entre 50 mil y 120 mil pesos.