APOYOS FISCALES

Propondrá Estrada Ferreiro a AMLO se eliminen los Ceprofies en todo el país

El Alcalde de Culiacán reiteró con los artículos de la Constitución en mano que no habrá apoyos fiscales

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro propondrá a Andrés Manuel López Obrador se eliminen todos los apoyos fiscales vía certificados de promoción en todo el país.

El Alcalde de Culiacán reiteró que no habrá Ceprofies para nadie en la capital sinaloense, ya que es anticonstitucional condonar impuestos por esa vía. Afirmó que su gobierno se regirá por lo que dicta la Constitución, y no por las leyes estatales, es por ello que reafirmó su intención de no otorgar estos beneficios fiscales.

El Presidente Municipal criticó que haya campañas en su contra por el sólo hecho de aplicar la ley, sin embargo está convencido de continuar gobernando de acuerdo a las normativas que dicta la Constitución.

"Me parece inmoral, que se hagan campañas contra una autoridad que pretende aplicar la ley, y lo digo en el caso concreto, en el caso mío, y lo que estoy haciendo ahorita no va a ser para Culiacán, va a ser para todo el país", señaló.

"Lo voy a proponer al señor Presidente de la República, para que envíe una iniciativa o hable con los gobernadores, o presidentes municipales que son afines a nuestra causa, y que deroguen leyes estatales o municipales, que autorizan o pretenden obligar a la autoridad otorgar certificados de promoción fiscal, porque ello atenta contra la economía de la administración pública y por consecuencia, atenta contra la economía familiar", detalló.

Dijo también que de ninguna manera habrá Ceprofies en Culiacán, y que éstos, han ocasionado que el Municipio deje de captar más de 58 millones de pesos sólo en el 2018, y de continuar otorgándose, iban a captar 60 millones pesos menos.

"Había privilegios, en Culiacán se acabaron, eso que les quede claro a quienes estén reclamando Ceprofies y argumentando cosas que no son aplicables al caso que nos ocupa", subrayó.

"Ello contraviene lo escrito en el artículo 28 de la Constitución con relación a la prohibición de monopolios y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria", dijo citando la Constitución.

Estrada Ferreiro expresó que organismos como las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están en contra de este tipo de políticas, por lo que no es una ocurrencia lo que está impulsando.

"De un principio lo dije, y lo voy a segur diciendo, y no hay vuelta atrás, no es autoritarismo, no le busquemos, no hay más para atrás. Si pagan impuestos hay beneficios, no pagan impuestos no hay beneficios, se acabó. ONU y la OCDE rechazan este tipo de prácticas, porque atentan contra las economías de los estados", mencionó.

El morenista sostuvo que no cederá a chantajes de empresarios o gobernantes para apoyar los Ceprofies en Culiacán, además compartió que hasta el momento no ha sido citado por la iniciativa privada para hablar al respecto.

"No voy aceptar chantajes ni de empresarios, ni de ningún gobernante o autoridad que nos quiera intimidar con que nos va a ir mal, que no va a haber inversiones, que me las voy a llevar, no, hagan lo que quieran", manifestó.

"Ceprofies no hay para ninguna ya, para qué sacamos cuentas, a ninguna le vamos a dar... cuando me inviten con todo gusto la hacemos, los atiendo (empresarios). No me han invitado, además saben lo que les voy a decir", añadió.