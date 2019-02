Propone Alcalde de Ahome crear una Secretaría Técnica, y le advierten que duplicará funciones... y salarios

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, presentó al Cabildo una propuesta para crear una Secretaría Técnica, pero dos regidores le advirtieron que podría estar duplicando funciones, y por ende, duplicando salarios.

"Pongo a su consideraron una propuesta relativa a reformas y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ahome, específicamente los artículos 32, 34, y un 34 bis, para la creación de una secretaría técnica como una unidad administrativa de la Presidencia Municipal", anunció.

Chapman Moreno señaló que dicha secretaría se requiere para la mejora de los procesos sustantivos administrativos y organizacionales.

Entre sus funciones estaría la asesoría y gestión técnica como apoyo en el Despacho de Presidencia; proponer proyectos de iniciativas, modificaciones a la estructura, reglamentos, o de cualquier otro ordenamiento jurídico municipal, a efecto de cumplir con el mejoramiento continuo de la administración pública; coadyuvar al logro de los proyectos validados propuestos por los distintos sectores; servir de enlace entre el Presidente y el Gobierno del Estado, el Gobierno federal, sus entidades paraestatales, los demás municipios, instituciones privadas, asociaciones, cámaras empresariales, y ciudadanos.

También se propone que mantenga informado al Presidente Municipal, y llevar el seguimiento, de la debida ejecución de los acuerdos e instrucciones delegados a los directores generales, coordinadores y demás servidores públicos; que coordine con los titulares de las dependencias municipales el seguimiento de la realización de los compromisos gubernamentales asumidos por el Presidente Municipal, e integrar informes de avances del cumplimiento de acuerdos, compromisos, e instrucciones que haga; propiciar y mantener el acercamiento, contacto y comunicación entre las entidades del Gobierno estatal y federal, y grupos y organismos de la sociedad civil; y facilitar su interacción con las dependencias municipales.

Además de representar al Presidente Municipal en los consejos y comités, órganos de coordinación de carácter federal, estatal y municipal; dar seguimiento a los acuerdos, convenios, contratos, y otros, celebrados con las diferentes dependencias federales y estatales, áreas municipales, y organizaciones sociales y privadas.

El priista Raúl Cota Murillo criticó que no se revisen y analicen las propuestas antes de hacerlas públicas, y le hizo una observación al Alcalde.

"Le digo humildemente: le están mintiendo de parte de la Secretaría del Ayuntamiento, al hacer públicos estos dictámenes y estas propuestas. Le están mintiendo, y lo están metiendo en problemas", espetó.

Mientras que el pasista Fernando Arce Gaxiola señaló que hay 'una tendencia y una propensión' a crear más burocracia.

"Yo no sé cómo está su oficina de apoyo, no sé cuánta gente está ahí, qué hace, cuánto ganan. Sé de buena fuente que tiene varios asesores, y no sé si todos van a caber ahí", dijo.

"Sean cuidadosos en todo lo que se está proponiendo, porque hay una duplicidad de funciones, y si hay duplicidad de funciones, pues hay duplicidad de funcionarios, y si hay duplicidad de funcionarios, pues hay duplicidad de salarios", agregó.

El Cabildo aprobó por unanimidad que la propuesta sea turnada para análisis y dictamen a las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda.