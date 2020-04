Propone Alcalde de Navolato a la FederaciÃ³n un toque de queda en el Municipio por Covid-19

Propone Alcalde de Navolato a la Federación un toque de queda en el Municipio por Covid-19

Eliazar Gutiérrez Angulo sostuvo que han realizado exhortos a la ciudadanía para que no salgan de sus casas, sin embargo mucha gente no cree que hay un problema serio y vive su vida de manera normal

Antonio Olazábal

Para asegurarse que la gente no salga de sus casas sin necesitarlo por la pandemia del Covid-19 en Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo propone a la Federación un toque de queda en el Municipio.

El Edil navolatense sostuvo que la gente no está haciendo caso a los llamados de la autoridad para no salir de casa, a muchas personas simplemente no les importa lo que está ocasionando el virus en el Municipio, que ha dejado dos muertos.

"Desgraciadamente la gente en un alto porcentaje, mira, no es que no dimensione, pero a la gente la verdad no le importa, cuando no siente una situación de salud grave en su entorno y su familia es muy difícil que la gente entienda, toda esa gente no lo ha vivido en carne propia o al seno familiar muy cercano como para que tomen las medidas que se han emitido", mencionó.

"Desgraciadamente vamos a tener que esperar, o bien, hasta que la gente verdaderamente esté ya con índice de contagio, o bien, vamos a tener que promover yo creo, no sé, esto es una competencia del Gobierno Federal, emitir un toque de queda cuando menos en algunos horarios para que la gente se detenga un poco de andar en la calle", agregó.

Gutiérrez Angulo señaló que la gente está acudiendo a lugares de esparcimiento, saltándose los exhortos de la autoridad, al punto que la Secretaría de Seguridad Pública de Navolato a incautado dos vehículos razors.

"Creo que en algunos horarios sí valdría la pena, porque hemos batallado bastante en tener que convencer a la gente, pedirles, rogarles que por favor hagan caso, de mantenerse en sus casas, uno los ve comiendo tacos en la calle, paseándose como si nada estuviera pasando, en las playas quien tiene sus casas de recreo en sus razors, en sus lanchas, y dicen que andan solos, pero pedimos se retiren porque luego vienen dos, vienen cinco, 20", detalló.

El Alcalde también planteó que la autoridad ya no permita la venta de Alcohol en el Municipio, ya que esto genera que muchas personas acudan a lugares de esparcimiento

"Yo creo que es una medida que se debe prohibir ya la venta de bebidas alcohólicas, que nos está ocasionando problemas, que hay gente que tiene eventos familiares, y como ya tienen la cerveza asegurada, los músicos pues lo que quieren es 'chambear' pues la gente se arriesga, pues eso como quiera promueve la concentración de mucha gente", sostuvo.