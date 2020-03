Propone diputado remover encargados de seguridad que no cumplan

El Diputado Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, mira las autodefensas como fallas del Estado para proporcionar seguridad

América Armenta

12/03/2020 | 11:57 AM

CULIACÁN._ El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Mario Rafael González Sánchez, destacó que es obligación de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, garantizar la seguridad de la ciudadanía, por lo que si no se está dando protección, es necesario cambiar a las personas al frente de las instalaciones, en el caso de Tepuche, que ha tenido en la última semana alertas por grupos armados, corresponde al encargado de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, dijo el legislador.

En cuanto a la gente de los poblados que se está organizando para contrarrestar la violencia, González Sánchez considera que no se debe de permitir que haya gente armada trabajando en las comunidades, de haberla sería quitar responsabilidad al Estado y permitir portación ilegal de armas y asociación delictuosa.

"Los tres niveles de gobierno tendrán obligación a darle cumplimiento a la seguridad de la ciudadanía y si no lo hacen, remover aquellos que no están cumpliendo. El Secretario de Seguridad Pública del área de Tepuche, que viene siendo de Culiacán, no cumple, que se remueva y que se ponga nuevos elementos", declaró el legislador.

También espera que los apoyos pedidos por la entidad y municipios a la Guardia Nacional lleguen pronto.

El diputado expuso que desde el principio de esta legislatura pidió bases polifuncionales para tener seguridad y tener un contexto de proximidad social de cada uno de los individuos, teniendo la seguridad de que lo que va a impedir al delincuente es la presencia policiaca.

"Recordemos que la presencia inhibe el delito", agregó.

Para que sean garantes de la Constitución y brinden seguridad, explicó, los cambios en las estrategias de seguridad tienen que ser constantes.

"No nada más es balazos, hay inteligencia, hay demasiadas cosas que podemos utilizar para poder hacer cambios de estrategia y recordemos, necesitamos combatir el rezago de los policías, más nuevos policías, estamos teniendo cerradas las academias por falta de plazas y de presupuesto", refirió el Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso.

Para finalizar, resaltó que necesitan dar certidumbre de que hay seguridad pública en Sinaloa y que las bases polifuncionales no se están pidiendo, sino que son una exigencia.