CULIACÁN

Propone Estrada Ferreiro cárcel a quienes corten árboles en la ciudad sin permiso

En el marco del Día Internacional del Reciclaje, Jesús Estrada Ferreiro explicó que la sanción por cortar árboles es económica

Antonio Olazábal

Propone Jesús Estrada Ferreiro cárcel a quienes corten árboles sin permisos o regulación, esto en el marco del Día Internacional del Reciclaje.

El Alcalde de Culiacán sostuvo que las sanciones económicas a quienes podan o mutilan árboles fuera de la ley no son suficientes, ya que esas personas tienen recursos para pagar la multa, y por eso es algo que siguen haciendo.

"Una de las formas de mantener nuestro ambiente sano es conservar la vegetación, procurar que cuando podemos un árbol, lo podemos lo necesario únicamente, no lo cortemos, no lo mutilemos, hay personas aquí en Culiacán que tienen negocios y que para que sus anuncios se vean cortan los árboles, y eso no lo vamos a permitir ya, yo me propuse y lo vamos a lograr, vamos a mandar una iniciativa al Congreso del Estado para que quien tale un árbol innecesariamente o lo corte en forma desmedida sea sancionado con pena de cárcel", manifestó.

"Porque es muy fácil los que tienen dinero cometer la infracción, tirar un árbol, y luego pagamos la multa, y qué cómodo que con dinero sigamos violentando la ley, y qué cómodo que con dinero sigamos abusando de la naturaleza, yo creo que es hora de que pongamos remedio a este tipo de cosas", agregó.

Hoy en el Ayuntamiento expusieron varias personas que realizan objetos de utilidad con objetos reciclados, Estrada Ferreiro puntualizó que el reciclaje es importante, pero lo es más cuidar el medio ambiente.

"Para reciclar se requiere técnica, espacio, conocimiento, hasta conocimiento recursos, no cualquiera puede reciclar, pero todos podemos prevenir la contaminación, todos podemos evitar contaminar, usando menos el vehículo, consumiendo menos productos desechables que contaminan", explicó.

"Mejor evitemos consumir ese tipo de productos, o si los consumimos, simplemente guardar o acumular esos envases para regalarlos, venderlos, o dárselos a alguien que puedan usarlos para reciclarlos", detalló.