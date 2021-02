Propone Estrada Ferreiro que regidores revisen 89 puntos de venta de alcohol; Inspección no lo hace o lo hace mal, dice

El Alcalde de Culiacán dice que los permisos se dieron, pero quiere saber si el nuevo domicilio es el adecuado para establecimiento comercial con venta de alcohol, porque podría estar frente a escuela, iglesia o parque infantil

José Abraham Sanz / Janneth Aldecoa

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, propuso en la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Culiacán que él mismo, los regidores y la síndica procuradora salgan a las calles para revisar 89 puntos de venta de alcohol de la firma de Grupo Modelo, para verificar que los establecimientos cumplan con la ley.

De esos 89 puntos, algunos buscan obtener del propio Cabildo el cambio de domicilio o denominación.

“Quien no esté de acuerdo en participar, no hay ningún problema, se respeta su derecho a no participar, pero implica que no tengan la oportunidad o derecho de oponerse a algo que se haga y que no quisieron revisar, o que ustedes o alguien de nosotros, no quiso revisar; la idea es que tengamos el compromiso de participar en los cambios de domicilio que están proponiéndose”, dijo Estrada Ferreiro.

“Los permisos son otorgados, pero van a cambiar de domicilio, yo lo que quiero saber es que si el nuevo domicilio son los adecuados para establecimiento comercial con venta de alcohol, porque podría estar frente a escuela, iglesia o parque infantil”.

El punto de acuerdo, de esta inusual solicitud de apoyo, se aprobó de manera unánime.

Una de las regidoras cuestionó el porqué de revisar todos estos puntos de venta, a lo que el Presidente Municipal respondió que Inspección y Vigilancia, el área en la Comuna que debería encargarse de realizar estas revisiones, a veces no lo hace o lo hace mal.

“A veces no lo hace, a veces lo hacen mal y a veces hay dudas de parte de algunos de ustedes, o personas que critican o comentan, y no queremos eso, queremos ser nosotros que constatemos si está bien todo”, expresó.

La próxima semana, explicó Estrada Ferreiro, se enviará a los regidores la lista de locales que les tocará revisar a cada uno.