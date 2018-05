Propone María Guadalupe Saldaña García trabajar en reconstruir la célula de la familia - Noroeste

Propone María Guadalupe Saldaña García trabajar en reconstruir la célula de la familia

Saldaña García dijo que es ferviente creyente de que se tiene que trabajar hacia un rumbo donde no exista la discriminación, y que por eso se debe buscar Estado de Derecho.

Istar Meza

El desarrollo social y Estado de Derecho van juntos de la mano y se encuentran sustentados en la educación y la familia, si se educa a los niños se tendrá una enseñanza de la legalidad, aseguró María Guadalupe Saldaña García, candidata al Senado de segunda fórmula por la vía independiente.

“Esta mancuerna del desarrollo social y el estado de Derecho se encuentran sustentados en los pilares que son educación y familia, y por qué no decir salud...atender la problemática que enfrentan el núcleo de las familias”, señaló.

Dijo que se debe salvar la base fundamental que es la célula de la familia, inculcar la cultura de la legalidad, y que por eso su propuesta para llegar al Senado es buscar mejorar la educación.

Especificó que es importante dar herramientas a las parejas para salvaguardar la vida familiar, que no se afecten las emociones de los niños, que no afecte en el camino al éxito de los menores.

Dijo que las instituciones tengan los albergues suficientes para atender la rehabilitación de los menores y no buscar en otros lugares esos albergues.

México es un país rico, pero lleno de pobres, por eso es que se deben enfocar en personas a las que se les enseñe a pescar y no llevar el pescado a la boca, dijo la candidata independiente.

Durante el bloque de desarrollo regional y modelo educativo señaló no está en contra de los programas de asistencia pero considera son un paliativo, por eso la mejor alternativa es buscar formas para que se emprenda y así se pueda tener una mejor calidad de vida.

La candidata dijo que para el desarrollo regional precisamente se tienen que tener muy en cuenta las cuestiones económicas, por eso es que los candidatos independientes al senado no le están costando un peso a los ciudadanos, por eso se regresó el dinero al INE.

Destacó que no se tiene un desarrollo homogéneo en Sinaloa porque no se toma en cuenta las formas que hay en las comunidades, los programas asistenciales llegan de manera intermitente y no resuelven, no ayudan a emprender.

Dijo que es violatorio de las garantías constitucionales el salario actual de los trabajadores, ya que como lo señala la Carta Magna se deben satisfacer las necesidades básicas de la población y en México, en Sinaloa se cuenta con los recursos para no tener tanta pobreza pero no se utilizan.

Destacó se debe buscar el desarrollo regional para empoderar a los ciudadanos sinaloenses.

“Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco nadie le ha dicho que sea difícil, escucho a todas las compañeras que se deben a un partido, pero mi fórmula Clouthier-Saldaña que es independiente se debe a la gente.

La candidata dijo consideró que la fórmula Clouthier-Saldaña es la esperanza que esperan los sinaloenses para un mejor futuro.