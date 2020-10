Propone Mario Zamora bajar el IVA en México para incentivar la economía

El priista lamentó que el paquete de ingresos no cuente con estímulos fiscales para las pequeñas y medianas empresas en esta época de crisis generada por la pandemia de Covid-19

Antonio Olazábal

Marío Zamora Gastélum, Senador por el PRI, pidió a sus homólogos bajar el IVA en todo el país, para así incentivar a la economía en el país.

El priista indicó que el paquete de ingresos del 2021 viene sin ningún tipo de estímulos fiscales, ni apoyos para los pequeños negocios, los cuales son los que más están teniendo problemas para sortear la crisis económica que ha dejado la pandemia de Covid-19.

“Le estamos cargando las pulgas al perro más flaco y creo que eso definitivamente no se vale,¿por qué no aprovechar esta alternativa, y así como esta legislación aprobó bajar el IVA en los estados fronterizos ante una situación particular, por qué no tomar en cuenta esta oportunidad por el tema de la pandemia y bajar el IVA en todo el país para poder incentivar los pequeños negocios y ayudar a los pequeños negocios y a millones de familias?”, cuestionó.

“Ayudar a que la familia mexicana con su propio motor interno pueda irse recuperando poco a poco, ¿por qué no incrementar la deducibilidad en varios rubros que van a ayudar? Y que cualquier economista relativamente bueno, sabe que son políticas que ayudan a mejorar el tema económico cuando tenemos caídas de esta naturaleza”, añadió.

Zamora Gastélum recalcó que México y el mundo enfrenta la peor crisis en años, por lo que pidió a los demás senadores estimular la reactivación económica con incentivos fiscales, los cuales están desaparecidos en el actual paquete de ingresos.

“Este paquete económico no trae absolutamente ningún incentivo en favor de la gente que trabaja. Entendemos que hoy vivimos una problemática muy particular como generación, la parte de la pandemia, y la parte de lo que pudiera ser la crisis económica más fuerte en los últimos años”, lamentó.

“Por eso no entendemos como el instrumento más importante que tiene el Gobierno, como lo es el paquete económico, no tome en cuenta a los millones de mexicanos que día a día salen a dar lo mejor de sí, e intentan trabajar y producir”, agregó.

“No hay un solo incentivo fiscal para ellos, no lo hay por ejemplo, para toda la industria restaurantera y turística, que tanto ha sufrido esta pandemia, y no estoy pensando en el cardenal, no, me estoy refiriendo a la pequeña fonda, a la taquería, al que vende hot dogs a ellos este paquete los está olvidando”, profundizó.

El Senador también criticó a Rubén Rocha Moya y a Imelda Castro Castro por no defender el presupuesto para Sinaloa, ya que las participaciones federales caerán en gran medida el próximo año.

“Este paquete fiscal hace que las participaciones federales bajen casi un nueve por ciento con lo que respecta a mi Estado, el gasto federalizado tendrá una disminución de casi 2 millones de pesos para Sinaloa”, indicó.

“Respecto a los programas y proyectos de inversión una disminución de casi el 12 por ciento, respecto a los programas de subsidio y proyectos de inversión, una reducción de hasta el 16 por ciento...con toda humildad lo único que pedimos es un poco de coherencia”.