Propone Sylvia Treviño eliminar fuero, impulsar educación, pesca, ganadería y agricultura - Noroeste

Propone Sylvia Treviño eliminar fuero, impulsar educación, pesca, ganadería y agricultura

También se dijo dolida por los problemas de injusticia, corrupción y de violencia que aquejan al país, por eso justificó vestir ropas en color negro en su campaña y para acudir al debate.

José Manuel Prieto

CULIACÁN.- Impulsar leyes que eliminen el fuero de los políticos, así como iniciativas que beneficien la pesca, el agua, el medio ambiente, además para mejorar la educación y las micro empreas, fueron entre otras las propuestas que presentó Sylvia Treviño Salinas, durante el debate de candidatas de la segunda fórmula al Senado de la República.

La candidata de la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano, también se dijo frustrada del PRI y propuso reformar el sistema federal para lograr un verdadero cambio en el país.

"Es por eso que me metí a la política como actora directa, y me he topado con pared, porque para lograr los cambios verdaderos se tiene que modificar el sistema federal, es por ello que quiero ser Senadora".

Treviño Salinas también dijo que tentrá como tema prioritario la niñez, en su formación y desarrollo, así como la sustentabilidad del agua.

"Pirmeramente planteamos actualizar los estudios hidrológicos y zonas protegidas para prever que el vital líquido no se termine, porque actualmente ya tenemos serios problemas de agua, y una mala e injusta distribución de la misma".

Por eso dijo, en el Senado, ella y Héctor Melesio Cuén Ojeda impulsarán replantear el uso de las microregiones en los diferentes usuarios del agua, para que se decida lo mejor para lograr el bien común para que sea detonante de la riqueza y del cuidado del medio ambiente.

Treviño Salinas, manifestó que también impulsarán decretos para áreas protegidas en el estado, donde habitan una biodiversidad de especies importantes.

"Como es monte mojino, valle de Santa María, el arrecife del elefante, entre otros, Sinaloa es un estadfo que vive, crece y produce por el agua, por ellos podemos impulsar el ecoturismo, así como promover y mejorar la pesca deportiva, con leyes claras que midan la sustentabilidad, la competitividad y el progreso".

Así también el sector primario que son la agricultura, ganadería y pesca, así como aprovechamiento forestal, pesca y caza, detalló Reviño Salinas.

La candidata al Senado por la coalición Por México al Frente, destacó que es importante que se proteja a las micros y pequeñas empresas, y es importante que tengan menos impuestos, porque la carga tributaria que tienen las están asfixiando.

También dijo que se requiere darles asesoría fiscal gratuita, ya que es importante impulsarlas, ya que ellas generan mas del 90 por ciento de los empleos que se necesitan en México.

Sylvia Treviño manifestó que también construirán el modelo económico y social que los mexicanos necesitan, consultando expertos internacionales para mejorar los salarios en el país.

"Porque definitivamente el salario de los mexicanos es deplorable y ridículo".

La candidata a Senadora criticó el sistema de escuelas de tiempo completo, ya que no están funcionando en Sinaloa, donde en vez de realizar actividades deportivas y culturales, se la pasan papando moscas, afirmó Silvia Treviño Salinas.

La candidata al Senato por la coalición Por México al Frente, indicó que los padres de familia tampoco están contentos con este sistema educativo para sus hijos.

"Por eso necesitamos tiempo de educación de calidad y hay que evaluarlo, los invito a que vayan u vean que está pasando con las escuelas de tiempo completo".

Destacó que las políticas públicas para atender a los adolescentes es nula, por lo que promoveran crear espacios de crecimiento para este sector.

"A los adolescentes nos los están arrebatando y en ese sentido y en este sentido nosotros como padres también estamos sin saber en esta rebeldía normal".

También se refirió al tema de los matrimonios igualitarios, el cual se debe poner sobre la mesa y se debe considerar el artículo primero Constitucional que habla sobre el respeto a la dignidad de las personas.

"Yo creo que es tiempo y en México debemos de socializar y prepararnos para que no haya discriminación y creo que vale la pena que se hagan mesas. que podamos ponerlo ahora sí este tema que ha sido muy dolido".

La candidata de la coalición Por México al Frente, en la conclusión del debate, se refirio también al tema de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.

"Tenemos que hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas porque le han entrado a defender a los ciudadanos, sin embargo quizá la política pública de no fortalecer y profesionalizar a nuestros cuerpos policiacos no ha sido adecuada".

Destacó que actualmente hay una injusticia contra los policías, por lo que de llegar al Senado impulsará que haya una homologación de sueldos, de oportunidades y piso parejo de los cuerpos policiales.

"Necesitamos fortalecerlos, no solo en cuestión de darles armas, si no de darles herramientas para la paz, por eso estamos invitando hacer un frente común, porque construir la paz siginifica que nos involucremos".