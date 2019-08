Proponen dar armas a la figura de síndico procurador en Mazatlán

La síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, enviará propuesta de ley al Congreso del Estado, donde se incluyen sanciones carcelarias a quien obstruya las investigaciones de esta entidad, al no proporcionar información requerida

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, propone sanciones que incluyen prisión a los funcionarios que obstruyan las auditorías de esta entidad a las dependencias y paramunicipales del Ayuntamiento.

Para ello, la funcionaria ya tiene lista una iniciativa de reforma al artículo 39 (fracción 12) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que, bajo su argumentación, omite sanciones para este tipo de conductas, las cuales han sido repetitivas durante el gobierno del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

En este sentido, reveló que hasta en el departamento de Recursos Humanos se le negó la entrada para hacer una revisión, lo mismo que ya pasó en otras paramunicipales, como Jumapam y el Instituto Municipal del Deporte.

"Empezamos a revisar; fuimos a Jumapam, no se nos recibió y se levantó acta; fuimos a Imdem, no se nos recibió, se levantó acta; fuimos a Recursos Humanos, no se nos recibió, se levantó acta, y esos documentos junto con la propuesta son las que estoy remitiendo al Congreso", abundó la síndica.

La propuesta va dirigida al diputado Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde hasta ahora la única respuesta de manera verbal ha sido que se citará a los alcaldes y funcionarios para que aclaren el porqué están bloqueando el acceso a las revisiones, así como la documentación requerida.

Como parte de la iniciativa, se plantea establecer el delito de obstrucción a la fiscalización, que sería cometido por el servidor público que obstruya de manera física, verbal o escrita la visita o revisión que hubiera sido ordenada por escrito por el síndico procurador.

Se estipula, además, que luego del requerimiento se dará un plazo de cinco días hábiles para proporcionar la información o documentos solicitados.

Entre los recursos que podrán ser utilizados por la sindicatura en procuración, está el de imponer multas, recurrir al auxilio de la fuerza pública, a cateos, inclusive el arresto preventivo por 36 horas.

La iniciativa señala que la pena por este delito sería de tres a seis años de prisión y la inhabilitación para desempeñarse como servidor público de tres a diez años.

La síndica procuradora consideró que para combatir la corrupción es necesario abrir la información de todas las dependencias, para hacer un diagnóstico y empezar a tomar medidas contra los funcionarios que resulten responsables de un mal uso de los fondos públicos.

"No es posible que hasta el momento estemos levantando actas y actas, en un proceso que puede llevar años y al final no pase nada, es por eso que estamos recurriendo al Congreso porque no nos podemos quedar así", advirtió.

INICIATIVA DE REFORMA

Artículo 39 fracción 12 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa:

Para hacer cumplir sus determinaciones, el síndico procurador podrá indistintamente y sin sujetarse a orden alguna emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que juzguen eficaz:

a) Multa hasta por 100 veces la UMA, la cual podría duplicarse en caso de reincidencia.

b) Auxilio de la fuerza pública

c) El cateo por orden escrita

d) El arresto hasta por 36 horas

Cometerá el delito de obstrucción a la fiscalización, el servidor público que obstruya de manera física, verbal o escrita la visita o revisión de la dependencia de la administración pública municipal centralizada o descentralizada a la que el síndico procurador hubiera ordenado mediante oficio la visita o revisión o ambas.

La pena por este delito será de tres a seis años de prisión y la inhabilitación para desempeñarse como servidor público de tres a diez años.