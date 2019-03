PropÃ³sito de vida, el primer paso para hallar la felicidad, propone Rodolfo Bello

CONGRESO DE VALORES

Propósito de vida, el primer paso para hallar la felicidad, propone Rodolfo Bello

El experto en liderazgo y coaching estará en el Congreso de Valores con un tema muy importante ¿Para qué nacimos?

Dantiela Mendoza

18/03/2019 | 05:42 AM

Lo más importante en la vida no sólo es vivir, sino saber para qué y eso tiene que ver con definir el propósito en la vida, cual es el sentido de la vida y que al final es lo que debería conducir a la felicidad de la persona, asegura el ingeniero Rodolfo Bello Nachón, uno de los conferencistas invitados al Congreso de Valores “¿Quién soy?”, Que organizan la Universidad Tecmilenio y Periódicos Noroeste.

Experto en liderazgo y coaching, el ingeniero Bello Nachón cuenta con una trayectoria de más de 26 años de experiencia en Educación Superior, en la que ha sido mentor, profesionista en desarrollo humano, liderazgo y desarrollo del talento. Ha asesorado a más de 70 mil jóvenes, algunos de ellos hoy son CEO´s en México, Latinoamérica y Europa.

“Cuando uno descubre su propósito en la vida es más fácil ser feliz. Encontrar el propósito en la vida es en sí, el primer paso para la felicidad. Y es que no se logra ser feliz cuando se tiene un éxito, más bien cuando eres feliz es más fácil que logres el éxito”, asegura el Director de la oficina en la Ciudad de México de Estudiantes Embajadores.

La conferencia que ofrecerá el ingeniero Bello Nachón en la vigésima edición del Congreso de Valores se titula “¿Para qué nacimos?” Y su enfoque está orientado a dar luces sobre cómo encontrar el propósito de vida, por eso es muy importante que jóvenes y adolescentes, así como padres de familia con hijos en edad escolar, desde jardín de niños hasta preparatoria, asistan al evento y escuchen su charla.

“Cuando estamos en las primeras etapas de la vida, entre los 16 y 17 años, andamos definiendo nuestra carrera, pensamos que lo que vamos a estudiar nos va a hacer felices, pero eso no es cierto. Lo que estudiamos nos hace profesionales, pero no nos va a hacer felices. Lo que nos hace felices es cuál es mi propósito en la vida y para qué nací, y ahí ya no importa qué estudies”, afirma.

El Consejero del Centro de Formación Integral de la Mujer, CEFOIM, refiere que el escritor estadounidense Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer, acuñó una frase muy importante y muy reconocida, donde destaca que hay dos momentos muy imortantes en nuestra vida, el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacimos, lo cual hace ver en su obra literaria.

“Lo importante es saber qué quieres en la vida y desempeñarte en ello”, asegura el mexicano que actualmente es candidato a Doctor en Economía y Ciencias Administrativas con enfoque al Desarrollo de Competencias y Recursos Humanos en la prestigiada Universidad de Deusto, en Bilbao, España.

“Yo creo que entre más información tenemos, más difícil se nos hace decidir qué queremos, un ejemplo de ello es cuando vamos al súper a comprar cereal; hace 30 años ibas a comprar cereal y sólo había tres tipos: con azúcar, sin azúcar y con chocolate, ahora encuentras infinidad, de diferentes tipos, entonces es más difícil elegir”, considera sobre la abundancia de jóvenes “ninis” de la época actual.

Ante esta situación, reconoce que así como la variedad de cereales que existen en el mercado y que luego terminan siendo una mala opción para comer porque son muy dulces, muy duros o tienen sabor extraño, suele pasar con la elección de carrera, ya que los jóvenes están cursando estudios, incluso, desarrollándose laboralmente, encuentran que esa profesión no es lo que esperaban.

“Antes uno elegía: soy licenciado o soy ingeniero. Ahora, vamos a una escuela y tiene una oferta de 170 carreras y cada una tiene una especialidad, entonces es más difícil para los jóvenes decidir ¿qué quiero ser yo? Y eso para quienes los que escogen carrera, porque también están los que no y luego ven que a alguien le va bien y no estudió, que vendiendo sabe qué cosas logró hacer dinero, entonces dicen ‘¿pos pa’qué estudio?’ Y esto dificulta todo”, añade.

El reto para los padres de familia, pero en especial para los jóvenes, lo que hace urgente que escuela y sociedad asuman su parte en la formación de las nuevas generaciones, dando una mejor atención a sus necesidades, siendo más asertivos en la respuesta a sus interrogantes y dándoles mejores herramientas para la vida.

RODOLFO BELLO

El Ingeniero Rodolfo Bello Nachón ha cursado varios diplomados y estudios de postgrado, destacando los temas de Publicidad, Coaching, Liderazgo, Técnicas de Enseñanza, Responsabilidad Social y Ética. Actualmente se desarrolla, junto con su esposa, en la consultoría en educación internacional, inaugurando para la Ciudad de México la oficina de Estudiantes Embajadores, que busca fortalecer el liderazgo y promoción de educación internacional a miles de jóvenes en México.

LAS CONFERENCIAS

“Emociones de la casa al trabajo”, por la maestra Andrea Fortanelli Martínez.

“De la adversidad a lo positivo”, por la maestra Flor Escobosa Hach

“De la ciencia al bienestar”, por el psicólogo Jesús Pelluch

“¿Para qué nacimos?”, por el coach Rodolfo Bello Nachón

