Propuesta de Morena para que actas de nacimiento de Sinaloa no pierdan vigencia pasarÃ¡ al pleno

Propuesta de Morena para que actas de nacimiento de Sinaloa no pierdan vigencia pasará al pleno

La iniciativa contempla que las copias certificadas de las actas de registro de nacimiento expedidas por Oficial del Registro Civil no tendrán caducidad y podrán utilizarse en la realización de cualquier trámite.

Noroeste / Redacción

La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el pasado 27 de junio, que propone que las actas de nacimiento expedidas por el registro civil no pierdan vigencia, fue aprobada en comisiones y pasará al pleno para su lectura de ley, discusión y votación.

Las comisiones unidas, de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Equidad, Género y Familia, aprobaron de manera unánime el dictamen que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 1129 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.

La iniciativa contempla que las copias certificadas de las actas de registro de nacimiento expedidas por Oficial del Registro Civil no tendrán caducidad y podrán utilizarse en la realización de cualquier trámite. Siempre que se encuentren legibles y no presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier aspecto que altere su contenido.

"Como presidenta de la comisión de equidad género y familia, me tocó revisar esta iniciativa tan importante para colocar a Sinaloa como uno de los estados donde no caduca el acta de nacimiento. El costo es muy alto, alrededor del 80% de un salario mínimo, eso no puede ser", consideró la Diputada morenista Francisca Abelló Jorda.

"Es un documento que nos da identidad a todos, por ley la primera copia certificada será gratuita y no tendrá caducidad en tanto sea legible y no presente alteraciones. Celebro que todas las fuerzas políticas coincidan en este punto y no tengo duda que será aprobada de manera unánime una vez que pase al pleno para su discusión y votación".

