Prospecto Víctor Castañeda, preparado para vestir de guinda

El lanzador ha entrenado duro en esta cuarentena

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El lanzador Víctor Castañeda, uno de los talentos jóvenes de los Tomateros de Culiacán, se declara listo para unirse a la búsqueda del campeonato 13, en la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El brazo del prospecto de los Cerveceros de Milwaukee en Ligas Mayores que debutó en la campaña 2018-2019, se confiesa físicamente preparado para unirse al staff de pitcheo guinda.

“Me he sentido muy bien, me siento preparado, he entrenado duro para sentirme de la mejor manera posible de cara a la temporada que viene, hay que echarle las ganas y estar listo para la temporada”, dijo el pítcher de 21 años.

“Me siento listo para esta nueva temporada, siento que estoy entrenando muy bien para mostrar lo mejor de mí y si Dios quiere que las cosas salgan bien”.

Castañeda supo aprovechar muy bien este tiempo de cuarentena para continuar con su preparación al estilo de Las Mayores.

“Mi preparación es de acuerdo a lo que me mandan en Estados Unidos porque ellos son los que hacen nuestras rutinas, qué vamos a hacer cada día, a veces es conforme uno se sienta, pero mayormente es conforme a lo que me digan ellos, ellos también mandan cuando voy a tirar bullpen, cuando voy a hacer live BP y cuantos lanzamientos”, aseguró.

En el invierno debut en Culiacán participó en siete encuentros, lanzó 8.1 innings, ocho ponches y terminó con una efectividad de 2.16. Además de esos números, consiguió muchas experiencias vestido de guinda.

“El año que me tocó jugar a mí con Culiacán la verdad aprendí muchas cosas, mejoré muchos detalles que uno no se da cuenta que tiene, mis coaches de pitcheo, mis compañeros de equipo me ayudaron bastante. Cuando terminó la temporada yo me sentí a diferente, me sentí mucho mejor con mi mecánica, y este año yo sé que va a ser lo mismo, de aprendizaje y espero igual el apoyo de mis coaches y compañeros que yo sé que lo voy a tener”, comentó.

El egresado de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Culiacán AC disfrutó cumplir su sueño de jugar con el equipo de su ciudad, y ahora vendrá por más.

“La verdad que fue un orgullo poder representar a mi ciudad, es algo que uno desde pequeño se prepara para cumplir sus metas, y ésta fue una de ellas, representar y portar la casaca de los Tomateros, fue una sensación muy satisfactoria que también amigos, familiares y conocidos pudieran verme jugar es algo muy bonito y se siente muy bien”.