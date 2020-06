Prospecto zurdo del Draft MLB lanza a 100 mph

Garrett Crochet es el 18vo mejor prospecto general en el Draft de MLB 2020

Noroeste / Redacción

Garrett Crochet es el 18vo mejor prospecto general en el Draft de MLB 2020 y es el tercer mejor clasificado entre los lanzadores zurdos.

A continuación, te mostramos algunos aspectos que quizás no conocías acerca del espigado zurdo de 20 años de edad proveniente de la Universidad de Tennessee.

• Crochet lanza fuego. El zurdo trabajaba en una recta de entre 96 y 100 millas por hora el pasado otoño, y también cuenta con un alto índice de rotación. La fórmula perfecta para hacer que los bateadores abaniquen sus pitcheos.

El joven alcanzó las 100 mph en el radar en una reciente sesión de entrenamiento:

Thought this was cool pic.twitter.com/GSdXQ4om3m — Garrett Crochet (@GarrettCrochet) May 27, 2020

• La primera vez que Crochet registró velocidad de triples dígitos fue durante una de las prácticas en la Serie Mundial de Otoño de Tennessee en 2019.

“Cuando entré de regreso al dugout, parece que todos ya lo sabían”, dijo Crochet. “Obviamente la adrenalina estaba fluyendo, primer juego de la Serie Mundial de Otoño, pero no esperaba que fuera así.

“Es como un sueño. Al principio era algo difícil de creer. Estaba tratando de ver cuántas pistolas de radar habían registrado eso. Cuántas veces registré los triples dígitos. Y también estaba tratando de asegurarme con nuestro coordinador de video. Pero es bastante asombroso”.

Make it 5 K’s for Crochet 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xJO7HcuIdK — Tennessee Baseball (@Vol_Baseball) April 12, 2019

• ¿Qué tan buena es la recta de Crochet? En una reciente encuesta de Baseball America dirigida a departamentos de escuchas de MLB, Crochet fue elegido como el lanzador universitario con la mejor recta en el Draft. Superó a Max Meyer de Minnesota (el 9no mejor prospecto del Draft en la lista de MLB Pipeline), a Burl Carraway de Dallas Baptist (No. 49), a Joe Boyle de Notre Dame (No. 166) y a Cade Cavalli de Oklahoma (No. 22).

(Con información de MLB)