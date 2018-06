Protagonizan debate de pocos pero certeros ataques en Ahome - Noroeste

Protagonizan debate de pocos pero certeros ataques en Ahome

El candidato del PAIS sacó a relucir una publicación de un medio que señala a familiares de Camacho de haberse beneficiado durante la administración de Zenén Xóchihua

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Los candidatos a la Alcaldía de Ahome protagonizaron este martes un debate de pocos pero certeros ataques.

Álvaro Ruelas Echave, de la coalición 'Todos por México'; Miguel Ángel 'Líder' Camacho, de 'Por Sinaloa al frente'; Manuel Guillermo 'Billy' Chapman, de 'Juntos haremos historia'; Daniel Humberto Ibarra, del PAIS; y el independiente César Iván Zacarías, se concentraron en discutir las plataformas políticas.

Sin embargo, hubo algunas réplicas con 'dardos venenosos', que en su mayoría no fueron contrarreplicados.

Camacho, quien perdió la elección pasada ante Ruelas, aprovechó cada oportunidad para referirse al PRI como 'el partido más corrupto de México', a lo que en su momento, el ex Alcalde se defendió señalando que 'son las personas quienes corrompen, no los partidos', e invitó a sus contrincantes no sólo a publicar su '3 de 3', sino a explicar sus ingresos desde antes de haber sido funcionarios.

En ese mismo sentido, Ibarra dijo que los fraudes a los municipios no prescriben, pues son delitos que se pueden perseguir hasta después de 10 o 20 años, y amenazó con 'procesar a todos los rateros' si llega a la Presidencia Municipal.

El candidato del PAIS sacó a relucir una publicación de un medio que señala a familiares de Camacho de haberse beneficiado durante la administración de Zenén Xóchihua.

Por su parte, el candidato del PAN-PRD-PAS-MC se la cobró acusando al 'candidato de Peña Nieto' de haber comprado un software en 140 millones de pesos durante su administración, hace un año, además de haber comprado a empresas de dudosa procedencia y haber protegido al 'responsable' del desaseo financiero de la Japama, nombrándolo tesorero del Ayuntamiento.

Mientras que Zacarías acusó a Chapman de no responder a una demanda por reconocimiento de paternidad desde 2016, y el candidato de Morena-PT-PES evadió responder al señalamiento.

El ejercicio político-electoral tocó los temas de: corrupción e impunidad, ecología y medio ambiente, salud y educación, economía, inversión y seguridad social.

Afuera del recinto se aglomeraron tres grupos de simpatizantes, que apoyaban a Chapman, Ruelas y Camacho.

Al salir, Álvaro Ruelas fue recibido coreando su nombre y fue cargado en hombros; a Manuel Guillermo Chapman lo esperaba hasta la botarga de AMLO, y sólo saludo y agradeció el apoyo a sus simpatizantes; mientras que Miguel Ángel Camacho salió al ritmo de 'sacaremos ese buey de la barranca', y también fue cargado en hombros.