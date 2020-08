Protección Civil advierte por altas temperaturas en Mazatlán; atienden a 8 personas en una semana por golpe de calor

Eloy Ruiz Gastélum recomienda no hacer ejercicio en la horas de mayor calor ni exponerse al sol por largos periodos

Netzahualcóyotl Ceballos

14/08/2020 | 11:37 AM

Las altas temperaturas en Mazatlán no son cosa de juego: en una semana, según la coordinación municipal de Protección Civil, fueron atendidas entre seis y ocho personas que padecieron “golpes de calor” en la vía pública.

“Estamos casi a la mitad de lo que es la canícula y hemos tenido problemas con gente por los golpes de calor”, reconoció Eloy Ruiz Gastélum, responsable de Protección Civil en Mazatlán.

“Se atendieron de seis a ocho personas por cuadros de deshidratación y calor extremo, por eso es importante que no nos expongamos por largos periodos de tiempo al calor, a los rayos del sol, y tenemos que estarnos hidratando todo el día”, recomendó.

Ruiz Gastélum explicó que los casos se han presentado en diferentes partes de la ciudad, tanto en ciudadanos locales como turistas.

Por ejemplo, los casos que más trascendieron fue el de una mujer que sufrió un “golpe de calor” en el estacionamiento de un centro comercial y el de una turista que se animó a subir al faro al medio día; en este último caso, la atención de los paramédicos de la Cruz Roja se demoró más debido a la distancia que debieron caminar los paramédicos.

“Es muy importante que no estemos realizando actividades que requieran un esfuerzo físico a las horas donde el calor es más fuerte, no hacerlo al medio día, si no ya que baje el sol, porque estamos más propensos a sufrir esos cuadros”, apuntó el funcionario municipal.

De acuerdo al portal The Weather Channel, en los próximos cinco días se presentarán en Mazatlán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y temperaturas mínimas de 26 por ciento.

Pero el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua señala que la temperatura incrementará aún más en Mazatlán del viernes al domingo.

En estos días se alcanzarán los 35 grados centígrados como temperatura máxima y entre 24 y 26 grados centígrados como temperatura mínima.