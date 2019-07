ProtecciÃ³n Civil de Guasave llama a no retar el mar

Protección Civil de Guasave llama a no retar el mar

Aunque el mar de fondo no se ha manifestado como en el sur del estado, sí hay zonas donde tienen que restringir el acceso de los bañistas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A no retar el mar y hacer caso a las indicaciones que hacen los salvavidas de la Secretaría de Marina y de Protección Civil, manifestó Francisco Soto Sánchez.

El director del Instituto Municipal de Protección Civil de Guasave expuso que tienen en marcha el Operativo Salvavidas Verano 2019 en las playas del municipio, donde participan en el resguardo de los bañistas 17 elementos de la Semar, además de personal de la dependencia que dirige, con saldo blanco hasta el momento.

“Gracias a Dios llevamos un saldo blanco en este operativo, este fin de semana fue muy complicado por el evento que hubo y la gente fue a tomar y echar relajo, pero todo transcurrió sin que pasaron hechos qué lamentar y salimos con saldo blanco”, destacó.

El funcionario municipal dijo que el operativo lo mantendrán hasta el 26 de agosto, con vigilancia permanente.

“Se sigue manifestando el mar de fondo, pero no tan fuerte como en las playas del sur del estado, la marejada no es tan alta, pero es constante y hay corrientes fuertes en algunas zonas donde se colocan banderines para alertar a los bañistas a que no ingresen o que lo hagan con precaución”, indicó.

Soto Sánchez agregó que hace aproximadamente un mes tuvieron en Las Glorias una alta incidencia de personas quemadas con aguamalas, pero en las últimas semanas dejó de ser un problema para los bañistas.

“Un día tuvimos 10 quemados por aguamalas hace como un mes, pero ya en las últimas semanas no hemos tenido ningún reporte ni de quemados ni de picados con mantarrayas”, aseveró.

Indicó que la Secretaría de Marina cuentan con gente capacitada para atender cualquier incidente y prestar los primeros auxilios que requieran las personas.