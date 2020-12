Protección Civil de Mazatlán llama a no almacenar pirotecnia

Invitan a denunciar a ante las instancias federales a quienes comercialicen en redes sociales

Noroeste / Redacción

El coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, hizo un llamado a la ciudadanía a no almacenar en domicilios particulares ni vender de manera clandestina juegos pirotécnicos, por el riesgo que ello implica.

Cuestionado sobre la comercialización que en redes sociales realizan algunas personas ante la llegada de las fiestas decembrinas, el funcionario recordó que hay instancias federales que pueden investigar y sancionar ello, ya que sólo está permitida la venta al público de artefactos luminosos en pequeñas cantidades, más no los explosivos en sus diferentes presentaciones.

“Antes que nada, cada quién es responsable del uso de sus redes sociales; entonces si alguien de nosotros está comercializando o pretende comercializar ese tipo de pirotecnia en sus redes sociales, está la autoridad competente en la materia. Ella será la encargada de hacer la investigación correspondiente y posiblemente la sanción correspondiente también. Nosotros te invitamos a ti ciudadano, para que no lo hagas; te invitamos a que no almacenes pirotecnia en grandes cantidades. Te invitamos a que no comercialices ese tipo de pirotecnia y sobre todo te invitamos a que realmente te cerciores y supervises a tu niño, qué es lo que está haciendo cuando le das los 5 pesos y va la tienda de la esquina a adquirir algún producto, y que ese producto no vaya a generar un problema en la familia”, mencionó.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Mazatlán inició el 25 de noviembre, la campaña anual de concientización y difusión del no uso de pirotecnia con la que se busca minimizar los riesgos por accidentes derivados del almacenamiento o uso de artefactos explosivos, principalmente en los niños.

Por ello, Eloy Ruiz reiteró el llamado a los padres de familia a celebrar y disfrutar las fiestas decembrinas sin necesidad del uso de juegos hechos a base de pólvora.