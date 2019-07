Protección Civil de Mazatlán pide resguardarse ante tormentas eléctricas y no arrojar basura en vía pública

Las autoridades buscan evitar accidentes como la muerte de un pescador en el mar e inundaciones en la ciudad

Belizario Reyes

A resguardarse en sus casas o lugares seguros ante tormenta eléctrica, a no pasar por lugares inundados y no tirar basura en la vía pública para que no tape rejillas y provoque inundaciones, llamaron autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal.

Tras la muerte de un pescador que fue alcanzado la mañana de este sábado por un rayo frente a la Zona Dorada cuando junto con un compañero se dirigían a la Playa Norte tras realizar sus actividades cerca de las Tres Islas, el Coordinador de Protección Civil estatal en el sur de Sinaloa, Óscar Roberto Osuna Tirado, manifestó que lo que debe hacer la población es resguardarse.

“Ya venían a refugiarse y en la embarcación donde salieron a pescar a uno de ellos lo alcanzó un rayo”, agregó Osuna Tirado tras la muerte del pescador.

“(Lo que se recomienda) es resguardarse, lamentablemente a esta persona la alcanzó un rayo, se deben resguardar en lugares seguros”.

También pidió a los peatones y conductores no pasar por vialidades donde se incrementa el nivel del agua para evitar ser arrastrados por la corriente.

Ante las lluvias que se registraron durante la última semana en este puerto, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, hizo un llamado a la población a que no tire basura en la calle porque tapa las rejillas y ante fuertes precipitaciones pluviales provoca inundaciones.

“También ser muy enfáticos en crearnos la cultura de evitar arrojar en la vía pública”, expresó Ruiz Gastélum.

Manifestó que la noche del pasado miércoles se constató nuevamente que había bastante basura en las bocas de tormenta, en coladeras, desagües y en los drenes que tienen que ser el conducto del agua pluvial a las zonas del mar.

Además dijo que es muy importante reiterarle a la ciudadanía que cuando se presenten lluvias muy copiosas no se arriesgue a pasar por vialidades inundadas ni donde el tránsito está complejo o complicado, sino que esperen a que el agua disminuya para que puedan continuar su camino en forma más segura.

“Recordemos que con 10 minutos que tengamos más de agua estamos poniendo en riesgo lo que es nuestra integridad física y estamos poniendo también en riesgo la integridad física de nuestros familiares (o acompañantes en un vehículo), es algo que debemos evitar a toda costa”, recalcó Ruiz Gastélum.