ProtecciÃ³n Civil exhorta a evitar que menores se baÃ±en en afluentes durante lluvias

Protección Civil exhorta a evitar que menores se bañen en afluentes durante lluvias

Director de la Unidad asegura que así podrán evitar poner en riesgo a los niños y los hechos qué lamentar

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Jefe de la Unidad de Protección Civil local, Marco Antonio Martínez de Alba, hizo un llamado a la ciudadanía para estar preparados ante la temporada de lluvias en la región y evitar que los menores ingresen a los afluentes de agua, debido a que su caudal es muy peligroso.

Con este, que emitió la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de un boletín de la Unidad, la autoridad busca que los padres de familia estén atentos de donde se encuentran sus hijos mientras llueve.

“... ya que los menores son más propensos a sufrir accidentes y el peligro es aún mayor cuando se vive en zonas aledañas a cuerpos de agua”, dice el informe.

“Aquí si se hace un llamado muy atento a la ciudadanía, a los padres de familia, que cuiden a sus hijos, es muy importante el tener cuidado de los mismos, para evitar un hecho lamentable”, expresó el titular de la Unidad, Martínez de Alba.

“No dejar que los menores naden en el agua, no dejar que los menores se pongan a jugar en el cauce del río, del arroyo, del dren, del canal, la fuerza del agua es importante, no tengamos desgracias, no tengamos hechos que lamentar, cuidemos a nuestros hijos. Repito, la fuerza del agua nos puede arrebatar la vida de nuestros menores”.

La principal recomendación, señaló el especialista, es que se mantenga a los pequeños lejos de las zonas peligrosas.

“... debido a su corta edad, la mayoría de los infantes no tienen la capacidad de medir el peligro o riesgo de sus acciones y lo que para ellos son unos minutos de diversión, en un instante pueden convertirse en una tragedia que dejará marcada a la familia de por vida”, agrega la SSP en el comunicado.