Protección Civil mantiene operativo en El Faro por disposiciones sanitarias y seguridad en general

Eloy Ruiz Gastélum dice que ha bajado mucho la afluencia de visitantes a este atractivo de Mazatlán en comparación con fines de semana anterioes

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante reporte de que la mañana de este domingo se registraron algunas aglomeraciones de personas en el Faro y la mayoría estaba sin cubrebocas, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum, aseguró que se mantiene el operativo en el Cerro del Crestón para que se acaten las disposiciones sanitarias y de seguridad en general.

Además dijo que ya ha bajado mucho la afluencia de visitantes a este atractivo de Mazatlán, pues en otros fines de semana se registraban hasta 4 mil personas de las 6:00 a las 19:00 horas y ayer sábado la afluencia fue de mil 575 gentes en todo ese lapso, mientras que este domingo de las 6:00 a cerca de las 12:00 horas apenas se tenía una afluencia de cerca de 300 personas.

"Está sin novedad (este domingo), el día de ayer tuvimos una afluencia de mil 575 personas, no ha habido tanta asistencia de gente como otros fines de semana anteriores, ha estado muy tranquilo, hoy van como 300 nada más, como una quinta parte (que ayer)", añadió Ruiz Gastélum.

Agregó que el operativo de seguridad por parte de elementos de la Policía Turística y de la Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene tanto en el acceso al Cerro del Crestón, como en el área del faro y donde se encuentra el mirador de cristal, además de que el personal realiza recorridos en el camino de ascenso y descenso.

"Se le dan recomendaciones a los visitantes antes de que pueda ascender y durante el ascenso, se hacen recorridos y también se les orienta y todo lo demás", continuó en entrevista.

"Es recomendaciones en general más aparte lo sanitario (el uso de cubrebocas y que guarden la sana distancia), que sigan la ruta trazada, que no tomen veredas que no están señalizadas como seguras, que lleven ropa deportiva, que no suban con envases de cristal, que no suban con hieleras y todos esos detalles".

Esta mañana en la cima del Cerro del Crestón se vio a muchas personas sin el uso del cubrebocas.

Ruíz Gastélum también expresó que en general en Mazatlán se tiene este domingo una situación tranquila, las playas también tienen una afluencia más relajada con relación a domingos anteriores, pero es probable que se incremente el próximo fin de semana por la realización de la Serie del Caribe de beisbol.

"Posiblemente se incremente un poquito la afluencia para el próximo fin de semana ya que se hacen los eventos de la Serie del Caribe, entonces posiblemente vamos a tener visita de otras regiones, de otros estados y lógicamente también la gente que viene de otros países", dio a conocer el Coordinador Municipal de Protección Civil.