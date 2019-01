ProtegerÃ¡n recursos para centro de justicia de Guasave, dice Diputada

Protegerán recursos para centro de justicia de Guasave, dice Diputada

Son $112 millones para esta demanda de los habitantes de los municipios de Guasave y Sinaloa que buscarán que se respeten

Reyes Iván Camacho

11/01/2019 | 12:40 AM

GUASAVE.- En la revisión que se haga a las observaciones del Presupuesto de Egresos de Sinaloa que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado, protegerán los 112 millones de pesos que se aprobaron para la construcción de un centro de justicia penal en Guasave, dijo Flora Miranda Leal.

La Diputada local por Morena subrayó que incluso este jueves el Gobierno del Estado envío personal de la Secretaría de Obras Públicas para seguir con las revisiones del proyecto ejecutivo lo que les da confianza de que también están a favor de resolver esta demanda de los habitantes de Guasave y el municipio de Sinaloa.

“Tenemos una mesa de trabajo que vamos a compartir con el Gobierno del Estado donde lo que se busca es que se nos respete la reasignación que se dio el primero de enero y pongamos a salvo el recurso que se etiquetó para el Centro de Justicia Penal”, expresó.

“Ayer tuvimos la visita de la Secretaría de Obras Públicas que nos está auxiliando en el proyecto ejecutivo y en el análisis de un anteproyecto, estamos partiendo de 112 millones de pesos para el centro, lo cual es alentador que ellos mismos nos estén dando la atención, aún cuando se mandaron observaciones”.

Esto, subrayó Miranda Leal, manda un mensaje de que puede haber consenso entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para poner a salvo estos recursos.

“Si se reasignan algunos recursos, el grupo parlamentario de Morena lo pondrá a salvo por ser una lucha de muchos años y que hoy que estamos alineados los tres poderes, es justo que este recurso se mantenga”, aseveró.

La Diputada local agregó que alguien estará protegiendo los 11 millones de pesos que dentro de las reasignaciones que hizo el Congreso del Estado, etiquetó para obras y acciones de carácter social destinados a comunidades tarahumaras de la sierra de Sinaloa.

“Habremos de procurar que no se les quite, que no haya un decremento donde salgan afectados, porque por primera vez, aunque sea a través de una reserva, están siendo tomados en cuenta”, manifestó.

Miranda Leal detalló que estos 11 millones estaría atendiendo rubros como la educación bilingüe, infraestructura escolar, vivienda proyectos productivos que requieren las comunidades tarahumaras, las cuales están en un gran rezago social.