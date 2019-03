Protesta por plebiscito en El Fuerte habría terminado en un enfrentamiento entre ciudadanos y policías

En un video que circula en redes sociales se observa a un grupo de policías que someten a una mujer, que entre jaloneos y golpes se niega a bajar de una motocicleta

Carlos Bojórquez

Un acto de protesta tras los resultados del plebiscito para designación de síndicos en el municipio de El Fuerte habría terminado en un enfrentamiento a golpes entre ciudadanos y policías.

En un video que circula en redes sociales se observa a un grupo de policías que someten a una mujer, que entre jaloneos y golpes se niega a bajar de una motocicleta, e intervienen otras personas para tratar de ayudarla.

En el video se puede apreciar que el suceso se desarrolla en una calle adyacente al Palacio Municipal de El Fuerte, y habría acontecido durante la tarde del miércoles.

Este jueves, el diputado por el Distrito 01, Gildardo Leyva Ortega, publicó una carta dirigida a la opinión pública, a la ciudadanía de El Fuerte y a las autoridades municipales, en la que condena lo sucedido.

"La situación derivada del plebiscito para síndicos del municipio de El Fuerte, realizado el domingo 24 de marzo, y qué terminó el día de ayer (miércoles) en violencia por parte de las policías Municipal, Estatal y Ministerial, es inaceptable, y lo es aún más por las agresiones de las que fueron víctimas las mujeres que se manifestaban en la explanada del Ayuntamiento, máxime si en nuestra Constitución se establece el derecho a manifestarse y a promover la libertad de opinión y manifestación de las ideas", se lee en el documento.

Asimismo, considera que las múltiples denuncias de irregularidades durante el plebiscito son un llamado a la revisión de las reglas de la convocatoria, y hace un llamado para que se busque una resolución pacífica a esta situación política y social, 'desterrando cualquier forma de violencia', y que se revise 'a profundidad' si fueron o no violadas las condiciones establecidas en la convocatoria, mediante un proceso que satisfaga a las partes en pugna y que sea transparente.

"La soberbia no lleva a la paz, la indolencia no resuelve nada y el abuso de autoridad agrava los problemas sociales. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto", se cita.

El legislador señala que si en ese proceso de diálogo se acreditaron las irregularidades, deberá reponerse el proceso y castigarse a los responsables.