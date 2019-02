Protestan ante lo que consideran falta de compromiso e insensibilidad del delegado de la CEAV-Sinaloa

José Abraham Sanz

07/02/2019 | 00:28 AM

Unos 30 familiares de personas desaparecidas se plantaron ayer en las afueras de la delegación Sinaloa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para manifestarse contra la actitud y la insensibilidad del titular de esta oficina en Sinaloa, Julián Alberto Salazar Estrada.

Martha Alicia Camacho Loaiza, una de las víctimas, señaló que había una reunión que dirigiría Salazar Estrada, sin embargo, canceló de última hora.

"Es un tema en el que nos tiene que atender; tenemos pendientes otros compromisos que se han tenido con él, sin embargo no se ha cumplido", recalcó.

"Éste señor, desde que llegó nada más cuando vienen personas de la Comisión Ejecutiva a nivel nacional, es cuando este señor se presenta y muy amable... nosotros no queremos palmaditas ni queremos cafecitos, nosotros queremos que se nos resuelva".

Camacho Loaiza recordó que la semana pasada asistió a una reunión con las personas de la Secretaría de Gobernación, con la titular Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en el que solicitaron su intervención para que le dieran el visto bueno al plan de trabajo del Gobierno federal por el tema de las desapariciones forzadas.

El grupo se reunión en las afueras del edificio que se ubica por la avenida Álvaro Obregón esquina con Ciudades Hermanas.

"Nosotros tenemos 42 años ininterrumpidos, 42 años que todavía no alcanzamos la justicia, la mayoría de nuestros expedientes están en una de las oficinas de la Fiscalía, que antes era la PGR, allá están empolvados y me consta", agregó.

"Han sido una serie de reuniones que hemos tenido con el delegado, en las cuales hemos llegado a acuerdos, sin embargo ni siquiera la minuta nos ha hecho llegar, tenemos una serie de peticiones concretas, no me parece justo que este gran edificio, que donde cobran un montón de dinero, para que esté nada más están en calidad de bulto no se nos atienda como merecemos".

Camacho Loaiza recordó que esta reunión debió haberse programado desde diciembre y que uno de los temas es sobre un beneficio que será dedicado a los familiares de personas desaparecidas.

"... él debió haberlo transmitido en diciembre, pero no, apenas nos va a decir de qué se trata", señaló.

"Le falta compromiso, es una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es ser una víctima".

La activista, quien también fue víctima en los años 70, señaló que están en una lucha por la justicia y por el rescate de la memoria.

"Porque los archivos fueron mutilados, fueron cerrados para proteger los nombres de las personas que ahí están; según la justicia transicional, nosotros tenemos derecho a la justicia, a la memoria, y obviamente con la memoria, medidas de no repetición, y reparación integral a las familias", expresó.

"Porque reparación no es que vengan y te avienten como limosna con una miserable cantidad, no reparación, consiste en muchas otras cosas, como para empezar una disculpa, una disculpa pública a nivel federal, porque fue el Gobierno federal quien nos desapareció a nuestras familias".

------

EN SINALOA

Durante la manifestación se dio a conocer que a la fecha, reveló Camacho Loaiza, en Sinaloa existen familiares de 36 personas desaparecidas en la década de los años 70.