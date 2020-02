Protestan feministas, otra vez, afuera del Palacio Nacional; 'AMLO feminicida', pintan en las paredes

Exigen justicia en los recientes asesinatos de mujeres y critican las posturas y dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador

Carlos Álvarez

18/02/2020 | 08:13 AM

Grupos de mujeres integrantes de colectivos feministas, se manifestaron de nueva cuenta este martes en las inmediaciones del Palacio Nacional, en protesta por los recientes feminicidios de Ingrid "N" y la niña Fátima "N".

Con pintas como "AMLO feminicida" y la lectura de un manifiesto, al menos unas 50 mujeres se concentraron afuera del inmueble gubernamental, para exigir justicia en los recientes asesinatos de mujeres, así como criticar las posturas y dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el lunes el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a las manifestantes no realizar pintas, las mujeres integrantes de los colectivos feministas, pintaron al menos unos 80 metros de la fachada del Palacio Nacional.

Oye @lopezobrador_ aquí está tu chingado decálogo pic.twitter.com/nEI8D8PyhC — La fugitiva (@palomarrazola) February 18, 2020

"¡Justicia para Fátima!", "Fátima somos todas!", "¡Por las que están, por las que ya no están, por las que peligran!", gritaron las manifestantes en sus consignas. Además llevan pancartas con mensajes como: "Nos están matando" y "No + simulación, prevenir y erradicar la violencia vs las mujeres y niñas. Es su obligación".

La protesta arrancó a las 07:00 horas, coincidiendo con el comienzo de la conferencia de prensa matutina del presidente de México. “Tienes el poder, eres el presidente, demuestra que te importamos”, gritó una de las manifestantes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, en su mayoría mujeres, instalaron un operativo en los accesos de Palacio Nacional, donde las feministas lanzaron consignas y cantaron “Un violador en tu camino”, a la vez que exigieron que "el gobierno asuma su responsabilidad y reaccione adecuadamente".

"Es inaceptable que el Gobierno actúe con revictimizaciones, responsabilizando a victimas y a sus familias por la violencia que viven", fue uno de los puntos de un manifiesto, leído por una de las integrantes de los colectivos feministas.

Casi al final de la manifestación, las mujeres cantaron “Un violador en tu camino” apuntando hacia el Palacio Nacional, además de que quemaron las pancartas que llevaban, entre ellas una con el reciente decálogo propuesto por el mandatario para proteger a las mujeres.

Minuto de silencio por Fátima. pic.twitter.com/ZSsP5p78JW — ʟɪᴢʙᴇᴛʜ :bandera-arcoíris: (@abismada_) February 18, 2020

#ÚltimoMinuto | Feministas reclaman justicia y seguridad "Eres el presidente, demuestra que te importamos", exigen mujeres que se manifiestan la mañana de este martes en Palacio Nacional. :videocámara: La Silla Rota pic.twitter.com/BdOl4Dc0c2 — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) February 18, 2020