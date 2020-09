Protestan los que antes saqueaban: AMLO

Pero que los líderes no se vayan al hotel en la noche, les manda decir

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que se respetarán las libertades de todas las personas que acampan en la Ciudad de México en protesta por su gestión, y pidió que la manifestación no sea efímera y que los líderes también se queden dentro de esas casas de campaña y no se vayan a dormir a un hotel.

“Ahora ya no es la protesta en carros, ahora que ya tomaron la decisión de bajarse y acampar, que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, que no se vayan a dormir en la noche a los hoteles y dejen ahí a la gente, que se queden los meros meros”, dijo el Presidente desde Jojutla, Morelos, donde presentó avances del Programa Nacional de Reconstrucción a tres años de los sismos de 2017.

“Que se sientan seguros, nosotros vamos a estarlos cuidando, van a tener todo para que se garanticen sus libertades”.

El sábado, un grupo de manifestantes protestó con un plantón de cientos de casas de campaña frente al Palacio de Bellas Artes tras denunciar que la policía les impidió llegar al Zócalo de Ciudad de México.

El Presidente se refirió a esta manifestación en su presentación de este domingo, durante la que afirmó que las personas que ahora protestan son los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público.

“Están protestando los conservadores, antes protestaba el pueblo razo porque queríamos justicia. Ahora están protestando los que se beneficiaron por mucho tiempo y piensan en que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción. Por eso estoy contento, si no protestaran los conservadores pensaría que no hay cambio, pero ahora hay protestas de los que antes se dedicaban a saquear, de los que se dedicaban a quedarse con todo el pueblo”, mencionó.

Al asegurar que su Gobierno no es igual que los anteriores, se comprometió a respetar sus derechos todo el tiempo que dure su protesta.

“Que sepan nuestros adversarios que no somos iguales, no somos autoritarios, no somos represores, se garantizan libertades plenas y ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos. Ojalá y se queda un tiempo suficiente, que no se efímero, que no sean unos días, nosotros nos quedamos mas de un mes”, sostuvo.

FRENA INSTALA PLANTÓN FRENTE A BELLAS ARTES

