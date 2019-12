Protestan profesores de inglÃ©s en MazatlÃ¡n por falta de pago

Protestan profesores de inglés en Mazatlán por falta de pago

Los docentes dicen que hasta ayer las autoridades no les habían dado una respuesta

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Ante la falta del cumplimiento en el pago de su última quincena, profesores de inglés se manifestaron en oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en Mazatlán, para exigir el cumplimiento de su salario. Desde el anonimato para evitar represalias, los docentes explicaron que las autoridades hasta el momento no les han ofrecido una respuesta; en la SEPyC, una vez más, no les dieron una respuesta.

“Estamos inconformes porque no se nos ha pagado, hemos estado batallando con lo que son los pagos, no nos dan una respuesta, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con el aguinaldo”, expresó una de las profesoras.

Se dijo que en otras partes de la entidad como en Guasave, no se les paga desde el mes de septiembre a quienes imparten la asignatura de inglés y que lo único que se les pide es que tengan paciencia.

Esta no es la primera ocasión que los maestros de inglés en educación básica se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus quincenas a las autoridades educativas, han llegado incluso hasta el Congreso del Estado en busca de una solución.

Noroeste solicitó una respuesta al departamento de Servicios Regionales de la SEPyC sobre el tema pero no hubo tal.