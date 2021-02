Protestan usuarios de CFE en Guasave por multas excesivas

La Comisión Federal de Electricidad les exige pagos de hasta más de 150 mil pesos por supuestas anomalías encontradas en sus medidores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Un grupo de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se manifestó la mañana de este martes en las oficinas de la paraestatal en esta ciudad, por los elevados montos que les quieren cobrar en multas por supuestas irregularidades detectadas en sus medidores.

Sugey Villa, residente de la comunidad de El Caimán, perteneciente al municipio de Sinaloa, dijo que en su caso la sanción que le está aplicando CFE es por supuesto robo de energía eléctrica, cuando el problema que tuvo fue un desperfecto en las instalaciones eléctricas de su casa.

“Se me quemó la palanca y el niño mío fue a hablarle a una persona que según estaba autorizada para arreglar el medidor, el error fue que el trabajo me lo hicieron mal y el que toma lectura encontró el medidor volteado y dice que estábamos robando”, manifestó.

La señora agregó que presentó a CFE pruebas de que ella en ningún momento estuvo robando electricidad, pero no se las aceptaron y al final determinaron aplicarle una multa de más de 26 mil pesos, además de que le cortaron el servicio desde hace dos meses y le sigue llegando el recibo por consumo mínimo.

En el caso de Francisco Urías, vecino de la comunidad de San Sebastián 2, manifestó que CFE también lo acusó de robar energía eléctrica por haber encontrado el medidor con las “uñas” gastadas, por lo que le impusieron una multa de más de 150 mil pesos.

“Según ellos, metíamos y sacábamos el medidor, pero yo les dije que si fuera eso no me hubiera llevado el recibo tan alto, me llegaron más de 5 mil pesos, me hubiera llegado menos”, expresó.

Después de que le cortaron la luz, en el mes de noviembre, primero un vecino y después un hijo le empezaron a pasar electricidad a su casa, pero personal de la paraestatal los amenazaron de dejarlos sin servicio si continuaban, por lo que tiene varias semanas su vivienda sin servicio, lamentó.

Julio César Cervantes Camacho, líder social.

Julio César Cervantes Camacho, líder social y quien está orientando al grupo de manifestantes, comentó que le han llegado 18 casos similares de distintos puntos del municipio, donde CFE actúa con insensibilidad cobrando multas impagables para los usuarios.

“Son multas excesivas, la multa más pequeña es la de la señora de más de 26 mil pesos, pero la mayoría son de 60 mil, 70 mil, 90 mil, hasta más de 150 mil. Son porque hay una irregularidad en el medidor, porque están las patitas rayadas, porque está el medidor movido, pero lo que lamentamos es que lleguen y le corten el servicio a las personas y no les notifiquen oficialmente”, expresó.

Cervantes Camacho dijo que de lunes a viernes se instalará frente a las instalaciones de CFE, de 10:00 a 12:00 horas, para recibir casos de personas que tengan este mismo problema, para hacer un frente común ante la paraestatal.