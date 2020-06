Protocolo Alba no ha sido suficiente: a Indra y a su esposo parece que se los tragÃ³ la tierra, dice familia

Protocolo Alba no ha sido suficiente: a Indra y a su esposo parece que se los tragó la tierra, dice familia

La hermana e hija piden a la Fiscalía de Sinaloa información; les dicen que vayan a Los Mochis, que allá está la denuncia, pero no tienen dinero para moverse

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La última vez que Indra Rocío y Julio tuvieron contacto con su hija fue la madrugada del 1 de junio.

El matrimonio, que radica en el ejido Benito Juárez, municipio de Ahome, salió de casa la mañana del domingo 31 de mayo y ya no regresó.

Un día después, cuando la hija de Indra, de 42 años, y Julio, de 41, no supo más de ellos, interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado y se activó el Protocolo Alba, sin embargo no ha dado resultado.

“Nos dicen que no hay nada, no hay nada y no hay nada y de hecho estamos desesperados”, señaló una hermana de Indra.

“Ayer fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que aquí no está la denuncia, que tenemos que ir a Mochis, pero la verdad es que no hay dinero ni nada para movernos; nos gustaría que aquí en la Fiscalía nos dieran información, para estar más tranquilas”.

La hermana de Indra y la hija de ésta se encuentran en Culiacán, porque todavía hay temor de no saber qué pasó y la posibilidad de que alguien más busque hacerles daño.

El 30 de mayo, recordó la hermana de Indra, su cuñado recibe una llamada. El mecánico invita a su esposa para ir a un mandado.

“Mi hermana se subió con él a la moto, nosotros pensamos que iban a ir al Oxxo... se fueron y ya más noche la niña le marcó a su papá, porque le dijo que le pasara a mi hermana, él le dijo que no, que estaba ocupada, 'anda lejos', le dijo”, recordó la hermana de Indra.

“Mi sobrina le marcó en la madrugada de nuevo: ¿qué quieres?, le dijo su papá, y mi sobrina le dijo 'pásame a mi mamá', 'es que anda ocupada, no te la puedo pasar', le dijo él... y ya no nos contestó, apagó el celular, ya desde entonces no sabemos de ellos dos. Entonces ya estuvimos marcando y marcando a mi cuñado, y ya tenía el teléfono apagado o descargado, no sé, a nosotros nos da miedo, que Dios guarde, les haya pasado algo”.

La familia de Indra comenzó a difundir la misma ficha que el Protocolo Alba publicó el 1 de junio en las redes sociales.

“Nadie dice nada, si los vio, nada, nada, haz de cuenta que se desaparecieron, haz de cuenta que se los tragó la tierra”, expresó.

La hermana de Indra denunció que el trato que ha recibido la Fiscalía no ha sido el mejor.

Cuando se interpuso la denuncia, ella viajó a Los Mochis para acompañar a su sobrina.

“Lo que pasa es que cuando pasó todo, yo me fui a buscarlos y apoyar a mi sobrina y ahí estuvimos ya busque y busque. Mi sobrina vino aquí a Culiacán y fue a la Fiscalía, y ya le dijeron que el caso fue allá a Los Mochis”, dijo.

“Pues dicen que sí, que está la investigación, y que está, y que sí y que sí, y que no han encontrado nada, y ahí ya ve que no le dan nada de información a todo mundo, mi sobrina fue a un lado de la Peni, para eso de atención de desaparecidos, la verdad que la muchacha la trató muy amable, pero le dijeron 'es que no tenemos nada nosotros”.

Apenas el martes 16 de junio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación general 01/2020, en la que señaló que las autoridades no siguen protocolos de búsqueda, no solicitan pruebas de ADN o no lo hacen de manera inmediata, que existe una necesidad de homologar prácticas necesarias en las investigaciones de personas desaparecidas y que requiere que las autoridades se apoyen en expertos en la búsqueda de personas desaparecidas.

Esta recomendación también señaló que debe existir una planeación y operación de búsqueda de personas desaparecidas, con la intervención debida de los familiares, dar seguimiento, acompañamiento y protección a los familiares de personas víctimas de desaparición.