Proveedores de colchones reciclados y sucios, ya habían vendido antes a Gobierno del Estado: defensa

En medio de alegatos con que buscaban impedir que se vinculara a proceso a su cliente, los abogados dijeron haber hallado facturas de junio, julio y agosto de estos proveedores.

José Abraham Sanz

28/10/2018 | 04:01 AM

CULIACÁN.- Los abogados defensores del ex coordinador administrativo de la Sedeso Sinaloa, Carlos Baltazar Castro Olivas, revelaron en la audiencia inicial que tanto el particular como la empresa que vendieron los colchones reciclados y sucios, ya habían hecho negocios con el Gobierno del Estado previamente.

Cesa Gobierno a Carlos Castro Olivas hasta que fue vinculado a proceso

Castro Olivas fue detenido el lunes 18 de octubre en la caseta Rosario de la autopista Mazatlán-Tepic, cuando supuestamente regresaba de haber visitado a los proveedores que vendieron los colchones en mal estado y por lo que la Secretaría de Desarrollo Social levantó una denuncia penal contra quien resulte responsable.

Durante la continuación de audiencia inicial, realizada el viernes pasado, el juez de control e internamiento dictó auto de vinculación a proceso, para que la acusación formal contra Castro Olivas entrara en la fase de investigación complementaria y que él tenga oportunidad de defenderse.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado y los defensores se enfrascaron en un duelo de argumentos para tumbarse mutuamente los datos de prueba.

Uno de los momentos más importantes fue cuando uno de los abogados defensores de Castro Olivas reveló que habían platicado con el representante legal de la empresa El Mariachi y que éste les confirmó que ya habían realizado tratos previamente con Gobierno del Estado y dijeron tener en su poder facturas fechadas en junio, julio y agosto de este mismo año.

Las fechas serían anteriores a la tormenta que azotó a los culiacanenses el pasado 20 de septiembre y las fechas que comenzaron a entregarse las ayudas, en la primera quincena de este mes de octubre.

“Estos proveedores no fueron elegidos al azar, no fueron beneficiados con esta compra, no fueron las primeras ventas, y esa persona ya era proveedor del Gobierno del Estado”, señaló uno de los abogados defensores.

Castro Olivas, en su declaración, señaló que él tenía conocimiento que tanto el particular como la empresa señalada de proveer los colchones en mal estado, formaban parte de la lista de empresas que la subsecretaria de Desarrollo Económico, Morayma Yaseen Campomanes, tenía en su poder en la reunión en que se definió comprarles a ellos.

"También desconozco quién hizo las transferencias por esas compras", dijo Castro Olivas en su declaración.

