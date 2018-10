PrÃ³ximo Gobierno sin duda introducirÃ¡ cambios, pero falta ver de quÃ© magnitud, dice Zepeda Patterson

Próximo Gobierno sin duda introducirá cambios, pero falta ver de qué magnitud, dice Zepeda Patterson

Las estrategias de seguridad en los últimos 12 años han sido un evidente fracaso, dice

Belizario Reyes

07/10/2018 | 06:15 AM

La próxima llegada de un nuevo Gobierno Federal sin duda introducirá cambios, aunque falta por ver en qué magnitud y en qué escala transformará la vida de los mexicanos, también se deben explorar otras estrategias de seguridad porque las de los últimos 12 años han sido un evidente fracaso, dijo el analista político y colaborador de Noroeste, Jorge Zepeda Patterson.

"Es un deseo, una aspiración que los cambios se alcancen a consolidar en una transformación, habrá que darle tiempo al tiempo para saber si se cumplen, lo que yo sí estoy seguro es que introducirán cambios, de qué magnitud y en qué escala transformen nuestras vidas está por verse, pero sin duda hay un cambio de rumbo en lo que nos espera, yo espero que sea para bien, desde luego", agregó Zepeda Patterson en entrevista ayer en este puerto.

"Siento también que las cosas habían llegado ya a un callejón sin salida y que era necesario un poco sacudir el status quo, espero que los cambios sean para bien".

El también escritor, economista y sociólogo mexicano acudió ayer a este puerto para presentar en un salón del Teatro Ángela Peralta el libro "Mis poesías, mi vida", escrito por su tía María Elena Celia Rosalía Patterson de Fonseca.

Con respecto a las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, realizadas el pasado viernes en Guerrero, de que legalizar la amapola podría ser una solución para la violencia, Zepeda Patterson manifestó que éste es un tema fuerte, con aristas, pero no se puede continuar con las estrategias que se han llevado a cabo en los últimos 12 años.

“Yo creo que es un tema fuerte, con aristas, pero también está clarísimo que no podemos continuar con la estrategia que habíamos llevado, después de 12 años hay todas las evidencias que muestran que nos hemos equivocado”, subrayó.

“Todas las posibilidades que logren explorarse por otras vías me parece que merecen la pena explorarse, analizarse y no nos debemos asustar por lo menos en el enunciamiento para evaluar, abrir otras puertas, otras ventanas, abrir el debate y analizar con calma los pros y contras, pero no asustarnos frente a la posibilidad de abrir otras puertas ante evidentemente una estrategia que ha sido un absoluto fracaso hasta ahora”.

Para atender el problema de la inseguridad en el país se debe hacer una modificación sustancial de lo que se ha vivido hasta ahora, continuó.

“Para Sinaloa es importante que se estén revisando a fondo las estrategias que se han llevado a cabo durante los 12 últimos años ante el evidente fracaso y el incremento de la violencia y la inseguridad pública que ya es absolutamente intolerable, ha hundido a las ciudades y en el país ha hundido a Acapulco en una barbarie insoportable, Cancún va por ese camino, ya no digamos Michoacán, zonas de Oaxaca, etcétera, (la misma Ciudad de México) se le suponía vacunada y ahora vivimos ésto”, recalcó Zepeda Patterson.

Ante la polémica que han generado algunas de las propuestas del próximo Gobierno federal para ocupar cargos públicos como la de Manuel Bartlett Díaz para la Comisión Federal de Electricidad, expresó que en los equipos que se han anticipado hay claroscuros y habría que pensar que casi como cualquier nuevo grupo que está llegando hay positivos y negativos.

"Yo diría que en los equipos que se han anticipado hay claroscuros y habría que pensar que casi como cualquier nuevo grupo que está llegando hay positivos y negativos, yo pensaría que habría que dar el beneficio de la duda sin que obste cualquier otro tema, yo creo que lo necesitaríamos", reiteró.

En el combate a la corrupción, que fue una de las principales banderas del ahora Presidente de la República electo en su campaña apoyado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social, el politólogo manifestó que a lo que se ha visto hasta ahora de López Obrador aún no en funciones es de claroscuros, hay algunas ideas esperanzadoras, algunos planteamientos dudosos que meten nerviosismo, pero en el conjunto hay razones para tener expectativas de que sí se actuará en este tema.