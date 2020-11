Próximo proceso electoral en Sinaloa debe ser distinto: Roberto Osuna

El ex dirigente del PAN dice que ‘ya todas las frases de campaña están quemadas’

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Este proceso electoral que está punto de comenzar en Sinaloa deberá ser completamente distinto a los anteriores por dos razones: la emergencia sanitaria y que la ciudadanía cambió.

Así lo consideró Roberto Osuna Valdaz, ex dirigente del Comité municipal del PAN, quien habló sobre los próximos comicios y las posibles alianzas para sacar candidatos en común acuerdo entre los partidos políticos.

“Es un proceso complicado aunque cada proceso decimos lo mismo, algunos nos han dado resultado y en otros nos hemos quedado en el camino pero sí va a ser muy diferente”, dijo.

“Hay algo bien claro, no sé qué eslogan pudieran utilizar los candidatos porque ya todas las frases de campaña están quemadas, ahorita el ciudadano es un ciudadano con los ojos abiertos que gracias a los periódicos y a las redes es un ciudadano que conoce más”.

Dijo que hasta el momento se desconoce si los candidatos podrían o no realizar manifestaciones o pedir el voto de casa en casa.

Sobre una posible alianza entre el PAN y el PRI, fórmula que se ha sugerido últimamente para ir contra los candidatos de Morena, Osuna Valdez aseguró que la alianza más fuerte que se debe hacer es con el ciudadano y velar por sus intereses.

“Ya no es un ciudadano que le puedes decir que el corazón, que la unidad, que vamos a cambiar, el ciudadano ya ve más, ya se entera más y el candidato que salga va tener que ser muy inteligente para conquistar los votos, ya no quieren al típico político que les va a prometer el puente, si no ve el río”, expresó.