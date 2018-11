MODELAJE

Proyecta Emilia Bryan el talento sinaloense

La joven modelo es portada de la revista de moda Harper's Bazaar

Leopoldo Medina

La belleza y esencia sinaloense brillaron en la figura de la modelo Emilia Bryan Burgueño, quien a sus 18 años, acaparó las miradas al protagonizar la portada doble de la revista Harper's Bazaar.

La joven revelación lleva tan sólo un año dentro del mundo del modelaje profesional, ha tenido importantes logros en las pasarelas nacionales e internacionales alta costura y ahora ocupó la portada de la revista en su edición de octubre.

“Me siento muy agradecida con la revista por la oportunidad que me dio, con todo el equipo que participó; esta portada significa mucho para mí en mi carrera”, dijo.

Hija de madre sinaloense y de padre estadounidense, compartió que es la primera portada que realiza para una revista de proyección internacional, oportunidad que se suma a las actividades que ha tenido desde el 2017 como modelo.

“Esta portada llega en muy buen momento, me permitió que mucha gente me ubicara más, que me conociera como una modelo mexicana; se me hace muy bonito, creo que aunque no estoy en el clímax de mi carrera voy por buen camino”.

Su pasión por del modelaje

Su gusto por el mundo de las pasarelas y la moda lo tiene desde que era pequeña, cuando jugaba a ser la mejor modelo del mundo.

“Recuerdo que modelaba sólo para mí, porque me daba mucha pena que otros me vieran hacerlo; así desperté mi pasión por el modelaje, así como por la actuación, la música, el ballet y la danza contemporánea”, recordó.

En Estados Unidos quería participar en los casting de Disney, pero nunca sucedió, y fue hasta que se mudó a Culiacán cuando, sin esperarlo, la vida le dio una oportunidad.

“Cuando tenía 14 años iba caminando por una plaza y se me acercaron dos diseñadores de moda de la Universidad Casa Blanca, ellos me invitaron a participar en una sesión de fotos para presentar su colección de ropa; mi mamá me dio permiso y así inició la aventura”.

La sinaloense compartió que un par de años después comenzó profesionalmente a trabajar, a los 16 años firmó con la agencia de modelos MM Runway en México, modelando también en Nueva York y en 2017 firmó con la agencia Muse Model Management.

Ella asegura que además de modelo no descuida, ni deja de lado sus estudios de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.

“Vivir en en la Ciudad de México me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas como modelo, desde participar en revistas con presencia internacional hasta desfilar para destacados diseñadores y eventos importantes dentro de la moda como el Fashion Week de México 2018”, compartió.

“La verdad, me siento feliz y agradecida con todo lo que estoy viviendo en tan poco tiempo como modelo, creo que han sido las ganas de seguir esta profesión. No es fácil sobresalir en este medio, tienes que trabajar mucho y ser constante”.

PORTADA DE REVISTA

Emilia afirmó que la mujer latina en el modelaje ha crecido bastante, que antes no se veían a tantas latinas protagonizar la portada de una revista.

“A mí me tocó una generación en la que ves más modelos mexicanas triunfando en el extranjero, lo que se traduce en una mayor inclusión de la belleza de la mujer latina en el difícil mundo del modelaje”.

CON METAS FIRMES

Vivir lo que actualmente está pasando en su carrera fue uno de los objetivos que siempre se imaginó desde niña.

“Una de mis metas es trabajar más en el extranjero, triunfar en las pasarelas de alta costura y consolidarme en México, quiero llevar mi imagen hasta donde sea posible”.

Dijo que para el 2019 seguirá trabajando en distintos proyectos en general, y desea algún día desfilar para el diseñador Alexander McQueen, para ella, su favorito.

A las jóvenes que como ella buscan incursionar en el mundo de las pasarelas, Emilia les aconseja dejar de lado el miedo.

“Deben ser realistas, definir bien qué es lo que quieren en su vida y sobre todo llevarlo a cabo, hay que dejar el miedo atrás o utilizarlo como una herramienta que impulse tu sueños”.