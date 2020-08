Proyectan empresarios y Gobierno abrir casinos, antros, salones y bares de Culiacán en la primera semana de septiembre

En la reunión entre autoridades del Gobierno del Estado, Ayuntamiento y empresarios, organizada por la Canaco, la iniciativa privada pidió una mayor coordinación entre el Estado y el Municipio, ya que uno dice que pueden abrir, pero el otro les niega la apertura

Antonio Olazábal

Autoridades del Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Culiacán y empresarios lograron un consenso para proyectar la apertura de los casinos, antros, bares y salones de fiesta de la capital sinaloense en la primera semana de septiembre.

Este jueves, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo organizó una reunión entre la Iniciativa Privada, el Ayuntamiento de Culiacán y el Gobierno del Estado para poder aperturar estos giros que aún no han tenido el permiso de hacerlo debido a la pandemia de Covid-19.

Héctor Orrantia Coppel, representante de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, indicó que desde la administración de Quirino Ordaz Coppel, Mandatario sinaloense, están en toda la disposición de que abran durante la primera semana de septiembre.

El funcionario estatal indicó que agilizarán los acuerdos con el Gobierno Municipal para llegar a un consenso de apertura y, sobre todo, homologarse en los permisos; actualmente el Estado está otorgando el distintivo PASE, el cual señala que el establecimiento cuenta con todas las medidas sanitarias para abrir, solo queda que también el Ayuntamiento apruebe esta distinción para que sea un aval de que los negocios cuentan con todo lo requerido para evitar contagios de Covid-19.

"Yo en concreto les propongo que trabajemos todos para que ya puedan abrir a más tardar la primera semana de septiembre, aclaro, no es un compromiso, no somos la autoridad que decide, pero quisiera que trabajemos y yo me comprometo a trabajar con ustedes, con Diego (presidente de Canaco) y todos ustedes para que ya logremos abrir a más tardar la primera semana de septiembre, esto depende sobre todo de que el Municipio esté de acuerdo", explicó Orrantia Coppel.

"Ya tenemos algunos empresarios aquí presentes que ya hicieron su trámite y ya están listos para recibir su distintivo y a quienes no hemos agendado fecha de entrega, es porque estamos esperando acordar con el Ayuntamiento la fecha de reapertura para poder asignarles previo a esa reapertura llevarles su distintivo PASE", añadió.

Cindy Camacho, representante de los empresarios dueños de salones de fiestas y eventos en Culiacán, compartió que se reunió el miércoles con Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de la capital del Estado, quien le subrayó que era importante que el Estado otorgara el aval de que podían abrir de manera escrita, si no, no podrían realizar la apertura, por lo que la empresaria pidió una mejor coordinación entre ambos niveles de Gobierno.

"El Municipio también quiere tener una apertura, pero también quiere el respaldo del Estado, o sea, quiere una decisión compartida, entonces yo los invito a todos ustedes para que nos apoyen, ya está todo, unos por su parte dicen que sí, los otros también, es cosa de que ustedes se pongan de acuerdo y digan fecha para iniciar operaciones", detalló.

"El Presidente Municipal nos pidió 15 días más de espera para ver cómo funciona su campaña de uso de cubrebocas, y reunirse de nueva cuenta con nosotros el día 2 o 3 de septiembre para darnos ya una respuesta definitiva, yo creo que este tiempo puede servir para que ustedes como autoridades acuerden ya lo que necesitan homologar entre Municipio y Estado... el Municipio no solo nos pide el 'sí' de ustedes (Gobierno del Estado) de palabra, sino que nos lo firmen", indicó.