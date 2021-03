Proyecto original proponía inhabilitar a Salgado para candidatura; fue rechazado por mayoría

El proyecto proponía declarar a Salgado Macedonio 'inhabilitado' por las graves acusaciones de violación y abuso sexual en su contra

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tenía un proyecto en el que se proponía declarar a Félix Salgado Macedonio “inhabilitado” para ser el candidato del partido en Guerrero debido a las graves acusaciones de violación y abuso sexual en su contra.

Ese proyecto, elaborado por la comisionada Zazil Carreras, sólo tuvo el apoyo de otro comisionado, Vladimir Ríos. En él, se proponía validar que Salgado cometió cuatro agravios al Estatuto, entre ellos, haber ejercido violencia de género y no gozar de buena fama pública para ser candidato.

“Se sanciona con la Inhabilitación al C. J. Félix Salgado Macedonio para ser candidato a puesto de elección popular alguno, postulado por el partido político nacional Morena”, planteaba la resolución del caso.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno, conformada por las comisionadas Eloísa Vivanco y Donají Arroyo y el comisionado Alejandro Viedma.

El proyecto fue cambiado en su totalidad. La resolución que finalmente fue avalada señala que el senador guerrerense no cometió ninguna irregularidad, y sólo se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección de candidatura (en el que Salgado puede volver a participar y, también, ganar).

La comparación de ambos documentos -el proyecto y la resolución- arroja diferencias radicales. Por ejemplo, la sentencia avalada por la mayoría señala que los únicos elementos contra Salgado Macedonio son notas periodísticas que no tienen valor probatorio, además de que la CNHJ no tiene facultades para fincar al acusado responsabilidades penales o presumir que cometió algún delito, no obstante que en la Fiscalía de Guerrero existe una carpeta de investigación en su contra por el delito de violación.

Durante el periodo de alegatos, Salgado incluso dijo que no sabía que había una indagatoria penal en su contra.

“¿Usted tiene conocimiento de la nota periodística emitida por Milenio, titulada ‘Félix Salgado, acusado de abuso sexual’ de fecha 11 de noviembre del 2020, en donde se relata: ‘El día 2 de enero del 2017 se inició una carpeta de investigación por el delito de violación ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, asignándosele la carpeta de investigación 12030270100002020117, siendo el probable responsable el C. Félix Salgado Macedonio’?

“Respuesta: Sí me enteré.

“¿Usted tiene conocimiento de la carpeta de investigación 12030270100002020117?

“Respuesta: No.”

En un voto particular, la comisionada Zazil Carreras, ponente del proyecto original, criticó que la mayoría de la CNHJ no juzgó el caso con perspectiva de género.

“Estimo que –a la luz de lo que debió ser la aplicación del criterio de juzgar con perspectiva de género– se contaba con los elementos más que suficientes para afirmar que el acusado ha cometido actos de violencia de género en agravio de dos mujeres y que, en consecuencia, no puede sostenerse que posee buena fama pública, lo que debía producir la inhabilitación del acusado y, por ende, la restricción absoluta de su participación en cualquier proceso electivo como parte de la plataforma electoral de este instituto político, ya sea en el estado de Guerrero o a nivel federal”, señaló la comisionada.

“Dado que el proyecto original presentado por la Ponencia a mi cargo fue modificado en cuanto a su alcance por la posición mayoritaria que desestimó nuestra obligación de juzgar con perspectiva de género, así como los agravios relacionados con la violencia de género (…), se vuelve necesaria la emisión del presente voto razonado, pues me es imprescindible precisar que rechazo de manera tajante la desestimación de los agravios en materia de violencia de género y la consecuencia que tales acciones tienen ante la fama pública de cualquier persona, máxime en quien aspira a un puerto de elección popular”.

Al final, la comisionada Carreras y el comisionado Ríos aceptaron que, cuando menos, se reponga la encuesta en Guerrero y la Comisión de Elecciones valore minuciosamente el perfil de quien gane el ejercicio.