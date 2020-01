Proyectos de obra del Gobierno de MazatlÃ¡n no se conocen, dicen Arquitectos

Proyectos de obra del Gobierno de Mazatlán no se conocen, dicen Arquitectos

Netzahualcóyotl Ceballos

Ni la remodelación de las avenidas Rafael Buelna y Camarón Sábalo, ni la remodelación de los colectores de aguas residuales, ni el teleférico... En Mazatlán sí se realizan obras, dice el Colegio de Arquitectos, pero nadie conoce los proyectos.

José de Jesús Reyes Macháin, presidente de los colegiados, criticó que las obras gubernamentales no se “socialicen” antes de ejecutarlas, no se consulte a los especialistas ni se hagan públicos los proyectos, que no se conocen.

“Hay unos proyectos que ya se dieron el banderazo, no hay proyecto malo, muestra que hay interés en que la ciudad se vaya desarrollando como tiene que ser, pero aquí existe un tema central, ¿conocen los proyectos?”, cuestionó.

“Las personas que están involucradas no se les toma en cuenta, se tiene que sensibilizar a la ciudadanía y al espacio que se va a afectar, y otro punto importante es que se debe tomar en cuenta al gremio de los ingenieros y arquitectos, ya que son asociaciones que pueden dar su punto de vista para reforzar esos proyectos”.

Públicamente, los comerciantes le han exigido al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres haga públicos los proyectos de remodelación de las avenidas Rafael Buelna y Camarón Sábalo, para no especular, y sobre todo, prevenirse.

Sin embargo, tanto de una como de otra obra, se han quedado en declaraciones en medios de comunicación, mientras se avanza en obra.

“Me parece una buena medida, no vemos mal que nos reunamos con ellos, pero debe privar ante todo el interés público y no particular”, respondió Benítez Torres este lunes, cuando medios de comunicación lo cuestionaron sobre la exigencia de los comerciantes.

Reyes Macháin explicó que antes de ejecutar una obra se deben realizar estudios preliminares, un diseño ejecutivo, socializar la obra y finalmente lanzar la licitación pública.