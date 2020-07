Prueban coctel antiviral para prevenir y tratar el Covid-19

Noroeste / Redacción

La farmacéutca Regeneron anuncia que está listo para las pruebas avanzadasd de un antiviral que no sólo trata, sino también previene el Covid-19. Foto: Twitter @Regeneron

TARRYTOWN, N.Y._ Regeneron, una compañía biofarmacéutica estadounidense, anunció este lunes que ha comenzado las pruebas clínicas de un coctel de anticuerpos para la prevención y el tratamiento del virus del Covid-19 y el medicamento podría estar disponible para uso de emergencia en unos pocos meses.

En un comunicado, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. informó que el programa clínico REGN-COV2 consistirá en cuatro poblaciones de estudio separadas: pacientes hospitalizados con Covid-19, pacientes sin hospitalizados sintomáticos con Covid-19, personas no infectadas en grupos que están en alto riesgo de exposición (como trabajadores de la salud o personal de primeros auxilios) y personas no infectadas con exposición cercana a un paciente con Covid-19 (como el compañero de casa del paciente). Los ensayos controlados con placebo se llevarán a cabo en múltiples sitios.

“Hemos creado un coctel único de anticuerpos antivirales con el potencial de prevenir y tratar la infección, y también de prevenir el ‘escape’ viral, una precaución crítica en medio de una pandemia mundial en curso”, dijo George D. Yancopoulos, MD , Ph.D., cofundador, presidente y director científico de Regeneron.

“REGN-COV2 podría tener un gran impacto en la salud pública al frenar la propagación del virus y proporcionar un tratamiento necesario para aquellos que ya están enfermos, y podría estar disponible mucho antes que una vacuna. El enfoque del cóctel de anticuerpos también puede tener una utilidad a largo plazo para pacientes de edad avanzada e inmunocomprometidos, que a menudo no responden bien a las vacunas. Finalmente, el mundo necesita múltiples soluciones para Covid-19, y la innovadora industria biofarmacéutica está trabajando colectivamente para ayudar a tantas personas como sea posible con una variedad de enfoques complementarios”.

Los estudios preclínicos de Regeneron demuestran que, en el contexto de un solo anticuerpo terapéutico que bloquea la capacidad de un virus para infectar células sanas, las formas mutantes espontáneas del virus pueden ‘escapar’ o evadir la acción de bloqueo del anticuerpo. Estos mutantes se ‘seleccionan’ (es decir, pueden sobrevivir y proliferar a pesar del tratamiento con un solo anticuerpo) y, en última instancia, pueden convertirse en la cepa dominante del virus. Por lo tanto, Regeneron persigue un enfoque de cóctel de múltiples anticuerpos diseñado para disminuir el potencial de escape del virus.

Regeneron ha desarrollado tecnologías adicionales que permiten la fabricación y purificación a gran escala de estos anticuerpos antivirales, lo que potencialmente permite que muchas personas reciban inmunidad antes de que las vacunas estén ampliamente disponibles.

“Estamos particularmente entusiasmados de comenzar los estudios de REGN-COV2, que es un nuevo coctel de anticuerpos dirigido específicamente contra el SARS-CoV-2”, dijo el investigador del ensayo, el doctor Suraj Saggar, Jefe de Enfermedades Infecciosas en el Holy Name Medical Center en Teaneck, New Jersey.

“En los últimos largos meses, hemos aprendido que la reutilización de medicamentos existentes desafortunadamente no ofrece una solución ampliamente efectiva para Covid-19. Por esta razón, necesitamos investigar enfoques diseñados a medida como REGN-COV2. Los primeros estudios evaluarán si REGN-COV2 puede mejorar los resultados de la enfermedad en pacientes hospitalizados y no hospitalizados con Covid-19”.